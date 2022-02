Tropas rusas reciben orden de ampliar ofensiva contra Ucrania

Cambia firmas, cifra de refugiados, comunicado ministerio ruso, toque de queda ///Kiev, 26 Feb 2022 (AFP) - El gobierno ruso ordenó este sábado ampliar la ofensiva contra Ucrania "en todas las direcciones", tras el fracaso de una tentativa de tomar Kiev, la capital, donde rige un toque de queda total.En el tercer día de la invasión ordenada el jueves por el presidente ruso, Vladimir Putin, los habitantes de Kiev viven al ritmo de las sirenas y corren a los sótanos para ponerse al abrigo de las explosiones.El ejército ucraniano anunció que había rechazado un asalto a la capital pero que seguía luchando contra "grupos de saboteadores" rusos infiltrados en la ciudad. Su alcalde, Vitali Klitschko, decretó un toque de queda total hasta el lunes a las 08H00 (06H00 GMT).El Ministerio de Defensa ruso informó que Rusia disparó misiles de crucero contra objetivos militares y ordenó "ampliar la ofensiva en todas las direcciones", alegando que ucrania "rechazó" entablar negociaciones.El ejército ruso tomó además "el control total de la ciudad de Melitópol", en el sur de Ucrania, cerca de Crimea, la península anexada por Moscú en 2014, agregó el portavoz ministerial, Igor Konashenkov.Según Konashenkov las fuerzas separatistas de los territorios de Donetsk y Lugansk (este), apoyadas por Rusia ganaron terreno. Esta afirmación no ha podido ser verificada por fuentes independientes.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, juró que su país no se rendiría ante el Kremlin."Estoy aquí. No depondremos las armas. Defenderemos nuestro estado porque nuestras armas son la verdad", afirmó el mandatario, de 44 años. Zelenski sostuvo que habia "desbaratado" el plan de Rusia de derrocarlo y llamó los rusos a presionar a Putin para frenar la guerra. - Largas colas en la frontera -Un total de 198 civiles ucranianos murieron y 1.115 resultaron heridos desde que Rusia lanzó su ataque, indicó el ministro de Salud de Ucrania, Viktor Liashko.Cerca de 116.000 ucranianos abandonaron ya el país, según la ONU. Se estima además que decenas de miles son desplazados internos y muchos se han refugiado en las áreas del oeste, menos afectadas por el conflicto. En Mostyska, una ciudad cerca de la frontera con Polonia, miles de ucranianos intentaban dejar el país, formando colas en la carretera de hasta 20 kilómetros, constató un periodista de AFP."Llevamos aquí mucho tiempo, puede que seis o siete horas ya, es de locos (...). No quiero dejar mi país pero, por los invasores, tengo que huir", dijo Tamara Kulman, de 34 años.- 350 millones de dólares en ayuda militar - Varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, anunciaron este sábado el envío de armamento a Ucrania.Zelenski escribió en Twitter un agradecimiento a sus "socios" los envíos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció 350 millones de dólares (310 millones de euros) suplementarios en asistencia militar a Ucrania.Alemania anunnció que entregará a Ucrania 1.000 lanzacohetes antitanque y 500 misiles tierra-aire Stinger, rompiendo con su política tradicional de no exportar armas letales a zonas en conflicto.La OTAN informo del despliegue en el este de Europa de su Fuerza de Respuesta Rápida, compuesta por 40.000 soldados. Una medida inédita, aunque la Alianza afirmó que no enviaría tropas a Ucrania. - Nacimiento en un refugio - En las primeras horas del sábado, periodistas de la AFP en el centro de Kiev escucharon explosiones identificadas por soldados ucranianos como fuego de artillería y misiles Grad disparados desde zonas al noroeste de la capital.Los ciudadanos corrían a cobijarse en los sótanos de las casas y en el metro. Zelenski anunció el nacimiento de un bebé en un refugio. La AFP vio también un camión militar ucraniano destrozado en el centro de la ciudad.Los servicios de emergencia afirmaron que una residencia había sido alcanzada por los bombardeos por la noche y mostraron una foto de un agujero que cubría cinco pisos de un edificio. "El enemigo está tratando de penetrar en la ciudad, en concreto desde Gostomel y Zhytómir [oeste y noroeste de la ciudad], donde se ha neutralizado a los agresores", dijo el alcalde Klitschko.Un alto cargo del Pentágono informó de que Rusia tiene en el interior de Ucrania a "más del 50%" de las tropas que había concentrado en las fronteras del país, pero parece "cada vez más frustrada" por la firme resistencia del ejército ucraniano".Estados Unidos aseguraba que los contingentes en la frontera con Ucrania totalizaban 150.000 efectivos.Decenas de militares ucranianos han perdido la vida desde el jueves, mientras que del lado ruso no se brindó ninguna información al respecto. Kiev afirma que infligió duras bajas al ejército invasor.- Veto ruso y sanciones -Como Francia la víspera, Italia prometió su pleno apoyo a las sanciones contra Rusia, incluyendo la posibilidad de excluirla de la mensajería de transacciones financieras internacionales Swift.Alemania, que hasta ahora se mostraba reticente, se dijo dispuesta a aceptar una limitación "focalizada y funcional" del acceso de Rusia al Swift.Las fuerzas navales francesas interceptaron en el Canal de la Mancha un barco de bandera rusa con un cargamento de autos que se dirigía a San Petersburgo, y que pertenecería a una de las compañías castigadas por la Unión Europea (UE), indicaron las autoridades francesas.Rusia invadió Ucrania tras exigir durante semanas que la OTAN no admita nunca entre sus miembros a esta antigua república soviética y que la alianza transatlántica no siga afianzándose militarmente en sus fronteras. Putin reconoció el lunes pasado la independencia de las dos regiones separatistas del este de Ucrania, donde fuerzas prorrusas y el ejército de Kiev se enfrentan desde 2014, en un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos. burs-cat/dbh-bl-mar/sag/grp/js -------------------------------------------------------------