Salarich: "Es el mejor fin de semana hasta ahora y espero que no del futuro"

Adrian R. Huber Madrid, 27 feb Quim Salarich, que este domingo, al acabar séptimo el eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino disputado en la estación alemana de Garmisch-Partenkirchen, logró el mejor resultado de un varón español en esa competición desde hace más de cuarenta años -en la época de Francisco Fernández Ochoa, campeón olímpico de esa disciplina en los Juegos de Sapporo'72 (Japón)- manifestó a EFE, un día después de haber firmado el octavo en la primera de las dos pruebas de esa disciplinas disputadas, que "sin duda éste ha sido el mejor fin de semana de" su "carrera hasta el momento" y que espera que "no lo sea del futuro". Salarich, nacido hace 28 años en Vic (Barcelona), que el sábado había sido séptimo en el primer eslalon disputado en la citada estación bávara, salió con el dorsal 49, acabó en una brillantísima cuarta posición la primera manga y concluyó la prueba séptimo, a seis décimas del ganador, el noruego Henrik Kristoffersen, que repitió triunfo en dos días y festejó su vigésima sexta victoria en la Copa del Mundo. El último 'top 7' de un hombre español en Copa del Mundo data de hace más de 42 años, concretamente del 8 de diciembre de 1979, cuando 'Paquito' acabó séptimo la combinada disputada en Val d'Isere (Francia), que ganó el estadounidense Phil Mahre por delante de su hermano gemelo Steve. "Yo diría que sí, que es mi mejor fin de semana; justito, justito ahí como cuando gano una (prueba) FIS... no, no: es broma, es broma" explicó, en conversación telefónica con Efe desde Garmisch y en clave de humor, el campeón barcelonés, que en los Juegos de Pekín fue olímpico por segunda vez. "Es el mejor fin de semana de mi carrera deportiva. Espero que no sea el mejor del futuro; pero de momento lo es" , precisó Salarich, que antes de arrancar la temporada fue incluido en el equipo B de la selección española y que, gracias al sensacional trabajo efectuado junto al técnico italiano Corrado Momo, ha conseguido los mejores resultados para el esquí alpino masculino español en los pasados 40 años. El sábado, Salarich había comentado a Efe, después de acabar octavo, que "siendo realista", se veía capacitado para luchar por el podio pero que lo veía poco factible "aún" al salir con dorsales "muy altos". Este domingo, sin embargo, lo rozó, al acabar cuarto la primera manga; y al quedarse finalmente a sólo trece centésimas del crono del tercer puesto, el que ocupó el alemán Linus Strasser -segundo fue el inglés Dave Ryding-. "Bueno, la verdad es que casi que sí; casi me trago mis palabras de ayer, cuando te dije que el podio iba a ser muy complicado", admitió a Efe este domingo, entre risas, el campeón catalán, que este fin de semana dio otro salto importante de calidad; después del que dio en diciembre al acabar decimoquinto los eslalon de Val d'Isere (Francia) y Madonna di Campiglio (Italia), el mejor resultado en 40 años de un varón español en la Copa del Mundo de esquí alpino: en la que para España sólo han ganado las andaluzas María José Rienda (plusmarquista, con seis victorias) y Carolina Ruiz (1), así como el citado 'Paquito' (1) y su (también madrileña) hermana Blanca Fernández Ochoa (4), al igual que el anterior ya fallecida. "La verdad es que la primera manga he 'flipado' un poco al llegar a meta, porque no me había notado del todo seguro en la parte de arriba. La nieve cambió respecto a ayer. Hoy estaba algo más dura y con menos 'grip' (agarre), pero sí que de la mitad para abajo me he notado bien", comentó. "Pero cuando he cruzado meta y he visto que con el (dorsal) 49 iba cuarto he dicho 'hostias'... pero nada, luego ya me he centrado en la segunda manga. Sí que es verdad que estaba algo nervioso cuando quedaban cinco dorsales para bajar. Pero cuando he visto que salía (el francés Alexis) Pinturault he dicho 'Quim, tienes que disfrutar y hacer lo que sabes'. Y ya está", declaró a Efe, desde la estación bávara que albergó los Juegos Olímpicos de 1936, Salarich. "He sufrido mucho. Tampoco era un manga que me iba bien del todo , con mucho giro, mucho cambio de ritmo; pero bueno, he esquiado súper-bien; hasta mitad de la pista iba en puesto de podio", apuntó. "Luego venía la parte que a mi se me daba bien, que es la parte del plano, pero me he ido un poco largo antes de entrar en el plano y no he entrado con la velocidad justa; y se me ha acumulado algo más el plano. Y se me ha escapado el podio ahí, por muy poco", manifestó a Efe este domingo desde Alemania Quim Salarich. "Pero ya te digo, las sensaciones han sido increíbles. Estoy muy contento con los resultados, tanto de ayer como de hoy", afirmó. "Esto me motiva mucho para seguir; para seguir trabajando, en busca del objetivo, que es ir a las finales de la Copa del Mundo, que es un objetivo que se pone ahora bastante de cara. Aunque aún queda una carrera, la de Flachau (Austria) del día 9 (de marzo). Y nada, ahora descansar un poco en casa y a seguir trabajando. Estoy tranquilo, pero con mucha, mucha hambre", declaró a Efe Salarich tras lograr un sobresaliente séptimo puesto en el eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino de Garmisch-Partenkirchen. EFE arh/jl