Pedro Martínez liga futuro de Sammy y A-Rod en Cooperstown a Bonds y Clemens

Santo Domingo, 27 feb El dominicano Pedro Martínez, inmortal del béisbol de las Grandes Ligas, indicó este domingo que el ingreso al Salón de la Fama de sus compatriotas Sammy Sosa y Alex Rodríguez dependerá en gran medida de cómo sean tratados los casos de Barry Bonds y Roger Clemens. "Creo que todo va a depender de cómo le vaya a Barry Bonds y Roger Clemens, que, para mí, que los enfrenté a los dos, fueron dos jugadores que ya tenían números para el Salón de la Fama, antes de incurrir en las cosas negativas que incurrieron", afirmó el exlanzador este domingo en declaraciones a la prensa en Santo Domingo. Sosa y Rodríguez, quienes desarrollaron carreras históricas en el béisbol de las Grandes Ligas, al igual que Bonds y Clemens, han sido señalados como presuntos usuarios de sustancias para mejorar el rendimiento, lo que le ha restado las posibilidades de ser escogidos para ingresar al templo de los inmortales de MLB. En las votaciones de este año, Bonds obtuvo el 66 % de los votos y Clemens obtuvo el 65,2 %, quedando ambos fuera de la boleta, junto a Sosa, quien apenas el 18.5 % los miembros de la Asociación Americana de Escritores de Béisbol (BBWAA) en su décima y última oportunidad de ser elegidos. Ahora el caso de estos tres exjugadores pasa a manos del Comité de Veteranos de las Grandes Ligas, vía por la que podrían alcanzar llegar a ocupar un lugar en dicho pabellón de este deporte. Por su parte, Rodríguez continuará en las próximas votaciones detrás de lograr el 75 % necesario, para alcanzar la inmortalidad en el béisbol de MLB. A pesar de ello y tras la escogencia de su excompañero David Ortiz en la votación más reciente, el legendario lanzador de los Medias Rojas de Boston asegura que el futuro de las candidaturas de peloteros dominicanos al templo ubicado en Cooperstown, New York, es brillante. “El futuro de nosotros se ve todavía más brillante, porque conocemos los números de esos peloteros que vienen en el futuro”, afirmó Martínez. “Creo que tenemos a uno de los mejores tercera base de la historia, que viene ahí, detrás de David, como lo es Adrián Beltré y sin duda alguna, Alberto Pujols, sea que se retire este año o no, en cinco años lo tendremos también como uno de los mejores jugadores que han pasado en la historia”, señaló Martínez. Beltré, quien se retiró tras la temporada de 2018, entrará por primera vez a la boleta en el 2024, en tanto que Pujols aún no ha anunciado su retiro del béisbol, pero en el momento que lo haga, Martínez considera que tiene su cupo asegurado en Cooperstown. EFE hr/mp/car