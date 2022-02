Marlaska: Todos los países de la UE se han comprometido a acoger a refugiados

Bruselas, 27 feb El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este domingo que todos los países de la Unión Europea han manifestado "de una forma clara y determinante" su compromiso con la acogida de refugiados procedentes de Ucrania tras la invasión rusa de ese país. A su salida de un Consejo extraordinario de Interior para hablar del flujo de desplazados por la guerra en Ucrania, Grande-Marlaska afirmó que los ministros han pedido a la Comisión que inicie la puesta en marcha de la directiva europea de protección temporal para asistir de manera inmediata a los refugiados ucranianos y que no se ha hablado de establecer cuotas de acogida. "No hay ningún problema en ese sentido, porque lo relevante es que el conjunto de los países de la Unión Europea hemos manifestado de una forma clara y determinante nuestro compromiso con la acogida del conjunto de los desplazados", incidió el ministro español ante la prensa. El titular de Interior explicó que la Comisión elaborará un estudio "concluyente" sobre la posibilidad de activar por primera vez la directiva de protección temporal, lo cual, en sus palabras, supone "la posibilidad real para que estas personas tengan durante un tiempo libertad de circulación y de residencia en los países de la UE". Esto no es incompatible, añadió, con que comiencen la tramitación de sus solicitudes de asilo en los países europeos. Grande-Marlaska precisó que "hay un número muy importante de países miembros", entre ellos España, que se han mostrado conformes con la activación de esta directiva. "Nosotros garantizamos toda la prestación y solidaridad con todos los desplazados que puedan venir a nuestro país con origen en Ucrania", dijo el ministro. La Unión Europea ha activado igualmente un mecanismo de emergencias para coordinar las medidas necesarias en apoyo a Ucrania, así como para facilitar que las solicitudes de ayuda de Kiev en el marco del mecanismo europeo de protección civil "sean satisfechas en el menor tiempo posible y de la forma más satisfactoria, compartiendo todos información necesaria de lo que se pide y se va entregando". También se ha constituido un grupo de trabajo sobre ciberseguridad para compartir información a nivel europeo y "evitar en todo momento cualquier ciberataque o cualquier riesgo a infraestructuras criticas o servicios esenciales". EFE lzu/cat/si