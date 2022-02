Marcelino: "El resultado me parece muy excesivo"

Barcelona, 27 feb El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, opinó que "el resultado" le pareció "muy excesivo" tras perder por 4-0 en el Camp Nou ante el Barça. "Creo que competimos a un muy buen nivel. El resultado me parece muy excesivo teniendo en cuenta las ocasiones de gol que generó el Barça. El equipo estuvo en el partido hasta el minuto 89 y esos dos goles al final pueden afear su rendimiento, pero yo estoy muy satisfecho por cómo rindió", añadió el técnico en rueda de prensa. El Athletic Club hizo siete cambios respecto al derbi ante la Real Sociedad y Marcelino admitió que lo hizo "teniendo en cuenta el estado físico" de cara a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que su equipo disputará el miércoles ante el Valencia. "Me llena de satisfacción el rendimiento que tuvieron los jugadores menos habituales, sobre todo los jóvenes, en un estadio como el Camp Nou. Me deja muy contento el rendimiento salvo el final, no podemos perder el orden y enfrentarnos al Barça en situaciones de uno contra uno", analizó Marcelino. Una de las claves del encuentro para el técnico fue las buenas prestaciones que ofrecieron los jugadores de refresco del Barça: "Creo que la actuación de Dembélé fue determinante y maravillosa, igual que la de Frenkie de Jong. De hecho, tres jugadores que entraron en el segundo tiempo metieron tres goles (refiriéndose a Dembélé, Luuk de Jong y Memphis Depay)". EFE 1011955 sej/gmh/jl