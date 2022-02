Luca Zidane se reivindica ante su pasado

Madrid, 27 feb Frente al Real Madrid, club en el que se formó y del que se marchó en 2020, Luca Zidane completó la última jornada uno de los mejores partidos de su carrera desde que es portero del Rayo Vallecano, con el que saborea la experiencia de jugar en Primera y sentirse importante. El portero francés, que tuvo que convivir en el Real Madrid con el sambenito de ser el hijo de Zinedine Zidane y los comentarios que le tachaban de "enchufado" por su padre, ha tenido que salir del equipo blanco para reivindicarse como un buen guardameta con la calidad suficiente para desarrollar una carrera profesional en la elite. Luca Zidane fue el tercer portero del Real Madrid entre 2017 y 2019, antes de marcharse cedido al Racing de Santander y desvincularse definitivamente en 2020 del club en el que se formó y fue escalando categorías desde pequeño. En el vestuario del conjunto blanco convivió con algunos de los mejores jugadores del mundo y llegó a celebrar títulos como la Liga de Campeones de 2018, aunque sin gozar de protagonismo y con un papel secundario dentro de la plantilla. La llegada al Rayo Vallecano ha supuesto un impulso para Luca Zidane. En su primera campaña, aunque comenzó de suplente a la sombra del macedonio Stole Dimitrievski, tuvo su momento de gloria en el momento clave de la temporada. Fue titular en la fase de promoción en las eliminatorias ante Leganés y Girona y con su buen rendimiento ayudó al ascenso a Primera. Esta campaña, ya en la máxima categoría, está alternando la titularidad y la suplencia con Dimitrievski. Lleva diez partidos disputados y cuando ha jugado siempre ha sido protagonista, especialmente en la Copa del Rey, en la que salvó a su equipo en las tres primeras eliminatorias con paradas de mucho valor. Esta jornada, con la visita a Vallecas del Real Madrid, el partido era especial. Hasta el último momento su técnico, Andoni Iraola, no desveló quién sería el elegido para defender la portería. Se decantó por Zidane y el francés no defraudó. En la primera parte realizó tres paradas de gol a sendos disparos de Marco Asensio y en la segunda se mostró muy seguro en todas sus intervenciones. Solo lamentó el gol de Karim Benzema en el minuto 83, ante el que nada pudo hacer al encontrarse de frente ante el francés y el brasileño Vinicius, que con una pared le superaron para marcar a placer. A sus 23 años, Luca Zidane se ha ganado el respeto de la afición del Rayo, que al principio desconfiaba de las capacidades del portero madridista, cuyo salto al profesionalismo había venido dado de la mano de su padre. Con discreción, trabajo en silencio y mucha confianza en sus cualidades, Luca Zidane se ha convertido en un activo del Rayo, club con el que acaba contrato a final de temporada y aún no ha renovado. David Ramiro