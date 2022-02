Los Nets dejan tocados a los Bucks; Morant hunde a Bulls y Miami lidera Este

Andrea Montolivo Chicago (EE.UU.), 26 feb Los Brooklyn Nets, con 38 puntos de Kyrie Irving, lograron este sábado un vibrante triunfo por 126-123 en el Fiserv Forum de Milwaukee, en una jornada en la que los Miami Heat se hicieron con el liderato en solitario en el Este gracias a su triunfo ante San Antonio (133-129) y a la derrota de los Chicago Bulls (110-116) contra los Memphis Grizzlies de Ja Morant (46 puntos). La monumental actuación de Morant puso además fin a la racha de DeMar DeRozan, quien llevaba ocho partidos consecutivos con al menos 35 puntos y un 50 % en tiros con los Bulls. BUCKS 123 - NETS 126 A la espera del debut de Ben Simmons, fue Kyrie Irving el líder de unos Nets que volvieron al triunfo tras dos derrotas consecutivas y una racha negativa de apenas dos victorias en quince encuentros. El equipo de Steve Nash estuvo perdiendo 103-110 con siete minutos por jugar en el cuarto cuarto, pero acabó triunfando gracias a una mejor aportación de su banquillo, que acumuló 30 puntos por los 13 de los Bucks. Junto a Irving, brilló Seth Curry, con 19 puntos y 4 de 8 en triples, mientras que en los Bucks, Bobby Portis anotó 30 puntos y el griego Giannis Antetokounpo, 29. El español Serge Ibaka anotó ocho puntos, con un triple, y recogió cuatro rebotes. Los Bucks, vigentes campeones, bajaron a la quinta posición en el Este (36-25). HEAT 133 - SPURS 129 El trío compuesto por Bam Adebayo (36 puntos con 14 de 21 en tiros), Jimmy Butler (27 puntos) y Tyler Herro (27 puntos y 4 de 9 en triples) le dio a Miami un trabajado triunfo por 133-129 ante los Spurs, en los que Keita Bates-Diop, Lonnie Walker y Devin Vassel acabaron con 22 puntos cada uno. Los Spurs llegaron a liderar por 16 puntos en el primer cuarto y Miami tuvo una renta de 17 con el 119-102 en el cuarto parcial, antes de que San Antonio recortara gracias a un parcial de 27-12 que le hizo soñar con una gran remontada, sin premio. BULLS 110 - GRIZZLIES 116 Ja Morant lideró a los Grizzlies con 46 puntos, el mejor registro de su carrera, en el United Center y puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de los Chicago Bulls, en los que DeMar DeRozan, pese a sus 31 puntos (aunque solo 10 de 29 en tiros), interrumpió su racha de ocho encuentros seguidos con al menos 35 puntos y un 50 % en tiros. Los Bulls perdieron la primera posición en el Este (32-21), a favor de Miami, mientras que los Grizzlies son terceros en el Oeste (42-20). CAVALIERS 92 - WIZARDS 86 El finlandés Lauri Markannen anotó 23 puntos y, junto a los 18 puntos de Jarret Allen, amargó la gran noche de Kyl Kuzma, quien anotó 34 puntos con un tremendo 8 de 11 en triples. Los Cavs se reencontraron la victoria tras tres derrotas consecutivas y se colocaron cuartos en el Este (36-24), mientras que los Wizards son undécimos (27-33). PISTONS 104 - CELTICS 113 Siguen con su momento dulce los Celtics, que sumaron su undécima victoria en los últimos doce partidos, al doblegar a domicilio 113-104 a los Detroit Pistons, empujados por su dúo Jalen Brown (27 puntos) y Jayson Tatum (26 puntos y 11 rebotes). Los Celtics se vengaron de la derrota que los Pistons les infligieron antes del parón por el All-Star y son ahora sextos en el Este (36-26), mientras que los Pistons se quedaron penúltimos (14-46). NUGGETS 115 - KINGS 110 Un triple doble del serbio Nikola Jokic (18 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) empujaron el trabajado triunfo de los Nuggets (sextos en Oeste, 30-25) contra los Kings (decimoterceros, 22-40). Aaron Gordon, con 23 puntos y 8 de 12 en tiros, y Monte Morris (21 y 8 de 13 en tiros) también se lucieron en los Nuggets. HAWKS 127 - RAPTORS 100 Tras caer en Chicago (105-108) y meter solo 14 puntos, Trae Young volvió a liderar a los Hawks con 41 puntos y un asombroso 17 de 24 en tiros. Los Hawks, que llegaron a perder por 12 puntos al comienzo del segundo cuarto, son décimos en el Este (29-31) y se encuentran en puestos de "play in". Por su parte, los Raptors son séptimos (32-27) tras perder su segundo partido consecutivo. . Conferencia Este: .1. Miami Heat 40-21 .2.Chicago Bulls 39-22 .3. Philadelphia 76ers 36-23 .4. Cleveland Cavaliers 36-24 .5. Milwaukee Bucks 36-25 .6. Boston Celtics 36-26 .7. Toronto Raptors 32-27 .8. Brooklyn Nets 32-29 .9. Charlotte Hornets 30-31 10. Atlanta Hawks 29-31 11. Washington Wizards 27-33 12. New York Knicks 25-35 13. Indiana Pacers 20-41 14. Detroit Pistons 14-46 15. Orlando Magic 14-47 Conferencia Oeste: .1. Phoenix Suns 49-11 .2. Golden State Warriors 43-17 .3. Memphis Grizzlies 42-20 .4. Utah Jazz 37-22 .5. Dallas Mavericks 35-25 .6. Denver Nuggets 35-25 .7. Minnesota Timberwolves 32-22 .8. Los Ángeles Clippers 31-31 .9. Los Ángeles Lakers 27-32 10. Portland Trail Blazers 25-35 11. New Orleans Pelicans 24-36 12. San Antonio Spurs 24-37 13. Sacramento Kings 22-40 14. Oklahoma City Thunder 19-41 15. Houston Rockets 15-44 . EFE am/gcf