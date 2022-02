La estadounidense Stephens y la checa Bouzkova avanzan a la final de Zapopan

Guadalajara (México), 26 feb La estadounidense Sloane Stephens y la checa Marie Bouzkova clasificaron este sábado a la final del Abierto de Zapopan que jugarán el domingo. Stephen pasó sobre la rusa Anna Kalinskaya y Bouzkova venció a la china Qiang Wang. En el primer partido de la jornada, Sloane, sexta sembrada del torneo, avanzó gracias a la lesión de Kalinskaya, quien abandonó el partido que estaba empatado; 6-3 para la europea en el primer set, 7-2 para la norteamericana en el segundo. Stephens, 57 en el kanking, tuvo problemas con su servicio en el inicio, sufrió con la precisión del revés de la rusa, quien le rompió el segundo y cuarto juego para aventajarla 4-1 en el primer set que al final ganó 6-3 con otro rompimiento en el juego nueve. En la segunda manga Kalinskaya, número 100 mundial, quebró en el juego uno y tres, se fue arriba 3-0; Stephens reaccionó con dos rompimientos, pero siguió con problemas para meter su servicio y la europea le quebró el séptimo juego. Con 4-3 a favor la rusa de 23 años fue al vestuario, donde recibió asistencia médica por una molestia en la cadera, a su regreso sufrió el quiebre del octavo juego y no logró evitar que Stephens se colocara arriba 5-4. La nacida en Moscú se mostró cada vez más dolorida, incluso con dificultad para andar, y con el marcador 6-5 en contra sufrió el quiebre del duodécimo juego, cayó en la manga 7-5 y se retiró del partido por lesión. Al final del partido Sloane Stephens lamentó la lesión de su rival, aunque se dijo feliz por su llegada a la final. "Estoy muy feliz por avanzar a la final. No es como quería ganar porque ella tuvo que retirarse, ahora confío en que tendré un gran cierre de torneo", comentó la estadounidense. En la otra semifinal la checa Marie Bouzkova eliminó a la china Qiang Wang en mangas seguidas por 6-3 y 6-3. En el primer set la paridad entre Bouzkova; quien eliminó a la campeona, la española Sara Sorribes, en cuartos de finales; y Wang se rompió hasta el juego siete en el que la checa aprovechó su posición con triple punto para quiebre que la colocó en ventaja 4-3. La nacida en Praga, numero 96 del mundo, no soltó el momento de la manga que se llevó 6-3 con otro quiebre en el noveno juego. En el segundo set Wang, de 30 años, fue más agresiva con subidas a la red y golpes cruzados; rompió en el juego tres y tomó ventaja de 3-1 con su servicio. Bouzkova regresó con rompimiento en el sexto y octavo juego; tomó ventaja 5-3 y con su saque finiquitó el 6-3. Al final del partido la checa compartió su felicidad porque disputará el título del Abierto de Zapopan. "No me lo puedo creer, ahora estoy en la final; estoy muy emocionada y lista para disfrutar esta final", expresó. El torneo, que transcurre en cancha dura, tiene una bolsa de premios de 233.065 euros (262.727 dólares).EFE as/gb/ga