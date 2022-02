G7 advierte de medidas adicionales si Rusia no pone fin a guerra en Ucrania

Berlín, 27 feb Los ministros de Exteriores del grupo de los siete países más industrializados, el G7, advirtió hoy que tomará medidas adicionales contra Rusia si este país no pone fin a la guerra de agresión contra Ucrania. Durante una teleconferencia convocada por Alemania, que ejerce la presidencia de turno del grupo, los ministro coincidieron en que "esta violación flagrante de los principios fundamentales de la paz mundial y de la seguridad internacional y la violación de normas imperativas del derecho internacional no puede quedar sin respuesta". "El G7 ha impulsado en respuesta sanciones masivas y coordinadas, también contra Bielorrusia, ya que permite la agresión rusa. El G7 tomará pasos adicionales si Rusia no pone fin a su guerra de agresión contra Ucrania", señala el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores alemán. Durante la reunión virtual, en la que también participo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borell, y el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, los ministros subrayaron que "no se reconocerá ningún cambio de estatus alcanzado mediante el acto de agresión ruso". Los ministros de Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón e Italia, acordaron coordinarse estrechamente para "garantizar una amplia y fuerte condena internacional al injustificable comportamiento de Rusia". Exigieron a todos los estados miembros de la ONU adoptar una postura clara respecto a la agresión de Rusia y condenar su proceder ante las Naciones Unidas, sobre todo en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos. Condenaron la guerra de agresión rusa contra Ucrania apoyada por Bielorrusia y exigieron a Moscú poner fin de inmediato el ataque persistente a Ucrania, su población civil y su infraestructura civil y de replegar sus ropas sin dilaciones. Expresaron asimismo su solidaridad con el pueblo ucraniano y discutieron detalladamente medidas eficaces adicionales para apoyar a Ucrania y a su población y que incluyen ayudas a la ciberseguridad y asistencia para combatir la desinformación. Además, los ministros se pusieron de acuerdo en lo que respecta a la ayuda humanitaria para la población civil en Ucrania y a incrementarla según la evolución de las necesidades. Advirtieron, asimismo, que se exigirá responsabilidades a Rusia por todos los daños que está causando su agresión militar a Ucrania y a su población, así como a las organizaciones internacionales. EFE egw/ie