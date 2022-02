El líder Oporto no puede contra diez

Lisboa, 27 feb El Oporto, que tenía hoy la oportunidad de alejarse del Sporting y ponerse más líder, no consiguió pasar del empate en Do Dragão ante el Gil Vicente (1-1), que se quedó con un jugador menos en el minuto 2 y llegó a ponerse por delante con un gol del español Fran Navarro. En la jornada 24, los "dragones" son líderes con 64 puntos y no aprovecharon el tropiezo del Sporting, que empató el sábado con el Marítimo y se mantiene a seis puntos de distancia. El Gil Vicente es quinto y está en puestos de Liga Europa, con una ventaja de once puntos sobre el sexto. El equipo visitante se quedó con diez jugadores a los dos minutos del pitido inicial debido a la expulsión de Vítor Carvalho, que hizo una falta a Evanilson al borde del área cuando se quedaba solo. Todo parecía ponerse de cara para el Oporto, pero los blanquiazules no conseguían ver portería. Al final fue el Gil Vicente quien vio puerta primero, ya en el 61, con un gol de Fran Navarro, que ya suma trece y ya es el jugador de la historia de su club que más tantos ha marcado en una temporada en primera división. El Oporto consiguió empatar cinco minutos después gracias a Evanilson, pero no logró mover más el marcador. El más beneficiado de los "grandes" esta jornada fue el Benfica, que aunque sigue tercero consiguió recortar distancias con Oporto y Sporting después de vencer por 3 a 0 al Guimarães. Ahora está a diez enteros del líder y a cuatro de los "leones". Un doblete del uruguayo Darwin Núñez, uno de ellos de penalti, y otro gol de Gonçalo Ramos dieron el triunfo al equipo de Lisboa. El ucraniano Yaremchuk empezó en el banquillo pero entró en el minuto 61 y todo el Estadio da Luz lo ovacionó en pie, lo que hizo que al jugador se le saltasen las lágrimas. La jornada en Portugal concluye este lunes con el Braga-Santa Clara.