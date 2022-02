Imane Rachidi La Haya, 27 feb El 2022 está siendo el año del MeToo en Países Bajos, con un aumento de las denuncias públicas por acoso sexual en el mundo de la televisión, el fútbol y la política. Varios medios de comunicación confirman nuevos casos y la delegada del gobierno contra esta lacra promete una cultura "más estricta". El melón lo abrieron las participantes de La Voz de Holanda, el concurso musical que quedó cancelado en enero porque decenas de mujeres denunciaron abuso de poder y acoso sexual. Luego la lista se amplió al club de fútbol Ajax, el partido socialdemócrata PvdA, o el diario neerlandés De Telegraaf, entre otros. La última denuncia llegó esta semana. La empresa de radiodifusión pública NPO reconoció varios casos de acoso dentro de seis emisoras de su organización en los últimos tres años. Su presidenta, Frederieke Leeflang, no quiso dar más detalles porque “la confidencialidad y el anonimato son primordiales” para la cadena, dijo. En enero, Leeflang envió una carta a todos los locutores en la que les preguntaba sobre los casos de comportamiento sexual transgresor y qué medidas se tomaron en consecuencia, y les señaló las opciones disponibles: asesores confidenciales, centros de denuncia y comités. En este contexto, una treintena de cantantes neerlandesas publicaron una carta abierta para pedir “más oportunidades” de denunciar acoso sexual, y que los hombres en la industria musical reciban formación en este tema. "Casi todas tenemos una o más historias que contar sobre el productor que de repente te mostró su pene, o el mánager quince años mayor que entabló una relación contigo cuando tenías dieciocho años. O el colega artista que puso su mano sobre tus nalgas, y el productor de radio que hizo comentarios inapropiados ", escribieron. En estos dos meses, las denuncias que han afectado a algún cantante neerlandés famoso han supuesto un veto a sus canciones en todas las radios musicales de Países Bajos. Esta sucesión de escándalos sexuales llevó al Gobierno neerlandés a intervenir: ha creado un nuevo cargo, comisionada del gobierno para asuntos de acoso y violencia sexual, que ocupa la socialdemócrata Mariëtte Hamer, para “generar conciencia y crear una cultura segura porque la intimidación y el abuso no tienen cabida” en Países Bajos. Estará tres años en su nuevo cargo, bajo la dirección del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, y el de Asuntos Sociales y Empleo. “Se espera que sea una cara reconocible y una impulsora del cambio necesario para romper la cultura que conduce al comportamiento sexualmente transgresor y la violencia sexual”, señaló el Gobierno. Y Hamer prometió una cultura en la que "todo el mundo se sienta más seguro", pero subrayó que eso resultará de una actitud “un poco más estricta” entre la sociedad durante un tiempo. En sus primeras palabras tras su nombramiento, Hamer admitió estar “sobrecargada” de personas y organizaciones que quieren colaborar, entre ellas un grupo de jóvenes: “Estábamos hablando del envío de fotos de penes y me dijeron: ‘Las recibimos todos los días. Las borramos y punto’. Están acostumbradas, pero claro que no les gusta”, relató. "¿Con qué nos sentimos seguros y qué aceptamos en las relaciones entre nosotros? Debemos tener esa conversación y eso conducirá primero a más denuncias, que luego bajarán, como se ha visto en otros países donde ya han tenido esa conversación", señaló Hamer. Iva Bicanic, fundadora del Centro contra la Violencia Sexual en Países Bajos, subraya que en el acoso sexual “siempre hay tres partes”: la víctima, el perpetrador y la sociedad. Lamentó que “nadie realmente quiere hablar de eso porque la víctima prefiere no denunciarlo, el perpetrador tampoco lo hace, y la sociedad lo encuentra incómodo, y así seguimos callando”. Bicanic, como varias organizaciones de lucha contra esta problemática, denunciaron en el canal público NOS el riesgo de que “todos se vuelvan a dormir una vez las empresas tengan sus protocolos establecidos” y publicados, añadió el centro neerlandés de conocimiento sexual Rutgers. Una encuesta publicada hace dos semanas por el programa EenVandaag, de NPO, aseguró que alrededor de un tercio de los hombres, especialmente los más jóvenes, “son más cuidadosos con los comentarios y las bromas que pueden parecer de tinte sexual”, un cambio que se registró con el surgimiento del movimiento MeToo en 2017. Pero las mujeres también trazan límites más estrictos cuando se trata, por ejemplo, de bromas sexuales, y los hombres tienden a llamar más la atención unos a otros al observar una actitud reprochable. “Ahí es donde tenemos que llegar, que nos hablemos de esa actitud”, añadió Hamer. EFE ir/cat/ah (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. códigos: 13202603, 13202601 y otros