El América de Solari empata con los Pumas y consigue tercer partido sin ganar

Ciudad de México, 26 feb Las Águilas del América del entrenador argentino Santiago Solari empataron este sábado sin goles ante los Pumas UNAM para en la séptima jornada del torneo Clausura mexicano contabilizar su tercer partido sin ganar. La seguidilla de encuentros sin triunfos del equipo de Solari se divide en una derrota por 2-1 ante el Mazatlán FC en partido pendiente de la segunda jornada y un descalabro por 1-3 ante el Pachuca en la sexta fecha. El resultado con los felinos mantuvo al América en el penúltimo lugar de la clasificación del Clausura con cinco puntos, en tanto los Pumas se colocaron en el sexto lugar con 11 unidades. Los Pumas arrancaron el juego con un tiro a puerta al minuto 3 del argentino Juan Ignacio Dinenno que rechazó el guardameta Guillermo Ochoa. Las Águilas probaron en el 12 con el chileno Diego Valdés, quien desde la media luna realizó un tiro raso que el portero Alfredo Talavera desvió a tiro de esquina. Después de este buen inicio de ambos cuadros, el partido cayó en un letargo de impresiciones y falta de acciones ofensivas hasta que en el 44 Dinenno de media distancia remató de pierna derecha un balón que pasó cerca del poste derecho de Ochoa. Ambos equipos salieron en el segundo tiempo a no perder y priorizaron el juego defensivo al ataque. No fue hasta el 75 que Salvador Reyes, del América, logró un remate a gol en el complemento que fue rechazado por Alfredo Talavera, lo único peligroso de las Águilas en un segundo tiempo en el que no aprovecharon jugar con un futbolista de más desde el 81, cuando fue expulsado el brasileño Diogo De Oliveira. Antes, el San Luis derrotó por 0-2 al Monterrey y el Puebla recuperó el liderato del Clausura al vencer por 2-3 a las Chivas de Guadalajara. La séptima jornada arrancó el jueves con la victoria del Pachuca por 3-1 al Mazatlán FC y el empate de 1-1 entre el Querétaro y el Toluca. El viernes, el León le ganó por 0-1 al Necaxa, los Tigres UANL por 2-3 al Juárez y el Tijuana por 2-0 al campeón Atlas. La jornada finalizará el domingo con el duelo Cruz Azul-Santos Laguna. EFE rcg/gcf