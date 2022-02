Domingo, 27 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

(Incluye titulo en tercera entrada SANCIONES) ============== UCRANIA GUERRA ============== RUSIA Putin orden ordena a las tropas avanzar en todos los frentes en Ucrania Moscú El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó hoy a sus tropas avanzar en todas direcciones después de tres días de ofensiva militar en Ucrania y acusar al presidente de ese país, Volodímir Zelenski, de negarse a sentarse con él en la mesa de negociaciones bajo sus condiciones para detener la guerra. "Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy se les dio a todas las unidades la orden de iniciar la ofensiva en todas las direcciones en correspondencia con el plan de la operación", declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron 821 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero terrestres y navales, según el parte ruso. UCRANIA Ucrania frena la primera oleada de 100.000 invasores rusos Kiev Ucrania estimó hoy en más de 100.000 hombres la fuerza invasora rusa, cuya primera oleada ha sido frenada por las defensas ucranianas, que también han impedido el cerco de la capital. "En nuestra tierra hay más de cien mil invasores que disparan vilmente contra los edificios de viviendas", aseguró hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El esperado cerco de Kiev tendrá que esperar. También resisten la ciudad industrial de Járkov, situada a escasos kilómetros de la frontera rusa, y el puerto de Mariúpol, en el mar de Azov, crucial para tender un corredor terrestre con la anexionada por Rusia península de Crimea. SANCIONES EEUU y la UE acuerdan sacar a determinados bancos rusos del sistema Swift Washington / Bruselas Estados Unidos y la Unión Europea, junto a otros socios occidentales, acordaron este sábado sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional Swift, una contundente medida económica en respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia. "Nos comprometemos a asegurar que determinados bancos de Rusia son sacados del sistema de mensajes Swift. Esto garantizará que estos bancos quedan desconectados del sistema financiero internacional y alteran su capacidad para operar globalmente", señaló un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, y también suscrito por Canadá y el Reino Unido. Momentos antes, La Comisión Europea indicó que porpondría a los países de la Unión Europea una nueva batería de sanciones contra Moscú que incluirá paralizar los activos del Banco Central de Rusia, excluir varios bancos rusos del sistema Swift de pagos interbancarios y evitar que los oligarcas rusos usen sus activos en los mercados europeos. "Todas estas medidas perjudicarán significativamente la capacidad de Putin para financiar su guerra. Tendrán un impacto erosivo en la economía. Putin se embarcó en un camino destinado a destruir Ucrania, pero lo que también está haciendo, de hecho, es destruir el futuro de su propio país", afirmó en una declaración en directo esta noche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ALEMANIA FRANCIA Alemania enviará misiles y lanzagranadas y Francia equipos y combustible al Ejército ucraniano Berlín/París El Gobierno de Alemania informó hoy en un comunicado de su decisión de enviar "cuanto antes" a Ucrania mil lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger pertenecientes a las fuerzas armadas alemanas para apoyar a las tropas ucranianas. "La agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era. Amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación, es nuestra obligación apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades en la defensa contra el ejército invasor de Vladímir Putin", declaro el canciller, Olaf Scholz. Francia, por su parte, anunció que enviará a Ucrania equipos de defensa y combustible, y tomará medidas para congelar los bienes financieros de personalidad rusas en el país y luchar contra la propaganda rusa. UE Borrell se dirige a rusos ante "duras" sanciones que UE introducirá rápido Bruselas El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, envió hoy por redes sociales un "mensaje al pueblo ruso" antes de las "duras" sanciones que Bruselas "introducirá rápidamente". "Al pueblo de Rusia: muchos de ustedes comparten con nosotros los valores de la democracia, el Estado de Derecho, la decencia y los derechos humanos fundamentales. Sabemos que millones de rusos no quieren la guerra. Y deseo sinceramente que su líder detenga esta guerra fratricida", escribió Borrell en su cuenta oficial en Twitter. El tuit, en inglés y ruso, va acompañado por una alocución de unos tres minutos de duración en la que Borrell se dirige a los rusos al día siguiente de que la Unión Europea aprobase un segundo paquete de sanciones contra personalidades, entidades y con medidas restrictivas en varios sectores desde las finanzas hasta la energía. Borrell convocó para mañana domingo una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE por videoconferencia para estudiar un paquete de ayuda a las fuerzas armadas ucranianas. BAJAS Ucrania afirma haber matado a 1.000 soldados rusos y capturado a 300 Kiev Ucrania afirmó hoy haber matado a más de 1.000 soldados rusos en la guerra que lanzó el Kremlin el pasado domingo contra el país y haber capturado más de 300 uniformados que se rindieron. "El Ejército ruso se rinde masivamente. Incluso los oficiales superiores se rinden. Hoy se rindió el comandante de una unidad militar rusa. El comandante del batallón de tanques también se rindió. Ya llevamos más de 300 combatientes regulares", afirmó en una comparecencia Oleksiy Arestóvych, asesor de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En cuanto a las bajas sufridas en las filas rusas, los números no son definitivos aún, pero hay "más de 1.000 hombres muertos y alrededor de 2.500 heridos", indicó. Por su parte, Ucrania cifró hoy en al menos 198 los muertos ucranianos por guerra que lanzó Rusia hace tres días contra el país, según había informado el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashkó. "Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook. DIÁLOGO Ucrania dice que rusia quiere llevar el diálogo a un callejón sin salida Kiev Ucrania acusó hoy a Rusia de querer llevar unas eventuales negociaciones para detener la guerra a un "callejón sin salida antes de que empiecen", al afirmar falsamente que Kiev se niega a sentarse a la mesa para dialogar y poner condiciones a las conversaciones. "Sus comentarios de que supuestamente nos negamos a negociar son solo parte de sus tácticas. Están tratando de llevar las negociaciones a un callejón sin salida incluso antes de que comiencen", afirmó hoy el asesor del jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mykhailo Podoliak. CIBERGUERRA Anonymous le declara la "ciberguerra" a Rusia y a Putin por Ucrania Moscú El grupo de hackers Anonymous le declaró hoy la "ciberguerra" a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, por invadir a Ucrania, con exigencias de que retire sus tropas de allí o hará ciberataques contra los principales sitios web del Gobierno ruso. "El grupo Anonymous está en estado de ciberguerra contra el Gobierno ruso", afirmaron los hackers en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompañaron de un vídeo y la etiqueta #Ukraine. Durante horas no funcionó este sábado la página de la agencia espacial rusa, Roscosmos y aun no funciona la del Kremlin. HUNGRÍA Miles de ucranianos llegan a pie a hungría para escapar de la guerra Beregsurány (Frontera de Hungría con Ucrania) Miles de ucranianos, en su mayoría mujeres, han llegado hoy a Hungría a pie, arrastrando maletas y empujando carritos infantiles tras cruzar un paso fronterizo al que ha acudido el primer ministro magiar, Viktor Orbán, para advertir de que la situación humanitaria empeorará si la guerra continúa. Mientras el Ejército ruso bombardea ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, miles de personas han decidido buscar un lugar seguro en los países vecinos. La mayoría de los que llegan a Hungría por Beregsurány lo hace a pie, con escasas pertenencias, porque entrar en coche puede llevar horas o incluso días de espera. Algunos de los que huyen han dejado incluso sus vehículos abandonados al otro lado de la frontera. POLONIA Unos 100.000 refugiados cruzan de ucrania a polonia tras invasión rusa Berlín Unas 100.000 personas han cruzado ya la frontera a Polonia desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, informó hoy el viceministro del Interior polaco, Pawel Szefernaker. En una rueda de prensa en el punto fronterizo de Medyka, el viceministro precisó que la entrada a Polonia se ha producido "a lo largo de toda la frontera con Ucrania", e indicó que entre los refugiados hay principalmente mujeres y niños, así como hombres que no tienen edad de combatir. EE.UU. EE.UU. aprueba 350 millones de dólares en nueva asistencia militar a Ucrania Washington El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este sábado la aprobación de 350 millones de dólares adicionales en nueva asistencia militar a Ucrania para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión por parte de Rusia. "A la vez que Ucrania lucha con valentía y orgullo contra el ataque brutal y sin provocación de Rusia, he autorizado (...) 350 millones de dólares para el respaldo inmediato de la defensa de Ucrania", dijo Blinken en un comunicado. Estos fondos, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, incluyen "asistencia defensiva letal" para Ucrania con el objetivo de ayudarle a enfrentar las "amenazas aéreas y acorazadas" en otra "clara muestra" del apoyo de EEUU, aunque no precisó el tipo de armamento. ESLOVAQUIA Eslovaquia pide tropas de la otan y sistemas antimisiles patriot Viena Eslovaquia pedirá el despliegue de un contingente de 1.200 soldados de la OTAN en su territorio, junto a un sistema de defensa antimisiles Patriot, que enviará Alemania, ha anunciado hoy el ministro de defensa eslovaco, Jaroslav Nad. Al terminar una reunión gubernamental, Nad dijo a la prensa que entregará en las próximas semanas al Parlamento una propuesta formal para permitir tropas extranjeras en el país, que desde 2004 es miembro de la OTAN, informa la radio pública eslovaca RTVS. VATICANO El papa pide la paz para preservar al mundo de la locura de la guerra Ciudad del Vaticano El papa Francisco pidió hoy paz para que el mundo sea protegido "de la locura de la guerra", en un mensaje publicado en las redes sociales en varios idiomas, entre ellos en ruso y en ucraniano, y que acompañó con las palabras "recemos juntos" y "Ucrania". "Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. La reina de la paz preserva al mundo de la locura de la guerra", escribió Francisco en las redes sociales, en varios idiomas, entre ellos ucraniano, ruso, italiano, inglés y español. El papa Francisco expresó telefónicamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su "profundo dolor" por la guerra en el país ______________________________ COREA DEL NORTE MISILES Corea del Norte prueba proyectiles "no identificados" Seúl Corea del Norte disparó hoy proyectiles "no identificados" en dirección al este, según informó en un breve comunicado el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano sin ofrecer más detalles. El lanzamiento llega después de que el régimen norcoreano realizara en enero un número récord de ensayos de misiles en un solo mes (siete) y apenas 10 días antes de las elecciones presidenciales en Corea del Sur. ARGENTINA INCENDIOS Las lluvias frenan el avance de los incendios en el noreste argentino Buenos Aires Las lluvias han frenado el avance de la mayoría de los incendios declarados en la provincia argentina de Corrientes (noreste), en donde el fuego ha arrasado más de 900.000 hectáreas en las últimas semanas, aunque el riesgo continúa siendo "extremo". Según el Ministerio de Ambiente, este sábado permanecían activos seis focos de incendio en Corrientes (cuatro menos que ayer), mientras que otros ocho están contenidos. En declaraciones a Radio 10, el subdirector de Defensa Civil correntino, Bruno Lovinson, estimó que alrededor del 70 % de los incendios de la provincia están bajo control, pero "todavía hay una zona importante", que es el centro-norte y centro-noroeste, en donde "no ha precipitado absolutamente nada". ONU MEDIOAMBIENTE Asamblea de la ONU busca un acuerdo mundial contra la polución por plástico Nairobi La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, abordará la próxima semana en Kenia los pasos para impulsar el primer acuerdo global contra la contaminación por plástico. Ese objetivo histórico acapara la atención de la segunda parte de UNEA-5, que ya celebró su primera sesión en 2021 de forma telemática por la pandemia de covid-19. La reunión adopta ahora una fórmula de participación híbrida (presencial y virtual) bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi. PERÚ CRISIS El presidente de Perú pide activar Carta de la OEA tras denuncia en su contra Lima El presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este sábado que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que medios locales publicaran que una empresaria lo ha comprometido en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano. "Yo llamo al pueblo peruano y a la comunidad internacional para que de una vez por todas activemos la Carta Democrática (de la OEA) para darle tranquilidad al pueblo peruano. Tenemos que ser respetuosos de la democracia, del mandato de este pueblo", enfatizó Castillo durante una actividad oficial en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado. VIETNAM NAUFRAGIO Al menos 13 muertos al hundirse un barco con turistas en Vietnam Ho Chi Minh (Vietnam) Al menos 13 personas perdieron la vida este sábado y cinco permanecen desaparecidas tras hundirse un barco que transportaba turistas cerca de la ciudad de Hoi An, en la región central de Vietnam, informan medios locales. El navío, que transportaba a 39 personas durante una excursión a la isla de Cham, se encontraba a unos tres kilómetros de la costa cuando pasado el mediodía las fuertes olas hicieron volcar a la embarcación, recoge el portal VnExpress. El dispositivo de emergencia logró rescatar con vida a 21 personas y recuperar 13 cadáveres. EFE cd.gcf