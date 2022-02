Bruselas, partidaria de activar la directiva de protección temporal por Ucrania

Bruselas, 27 feb La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, adelantó este domingo que la Comisión Europea es partidaria de activar por primera vez la directiva europea de protección temporal, un marco legal que permite dar protección inmediata a personas que llegan en cantidades masivas a la UE y no pueden volver a sus países. "En mi opinión, sería el momento correcto para usar la directiva de protección temporal, para darle protección adecuada a la gente que huye y la posibilidad de quedarse en la UE", dijo Johansson a su llegada a un Consejo extraordinario de ministros del Interior en Bruselas. Esta posibilidad estará en la agenda del encuentro de los ministros de hoy, si bien su puesta en marcha requiere una propuesta formal de la Comisión Europea y los titulares de esta cartera podrían tomar una decisión en otro encuentro esta semana. La directiva, que existe desde 2001 pero nunca se ha puesto antes en funcionamiento, establece un dispositivo para afrontar las llegadas masivas a la Unión Europea de nacionales extranjeros que no pueden volver a sus países, especialmente por motivos de guerra, violencia o violaciones de los derechos humanos. El instrumento provee a grupos de personas de "protección inmediata y de carácter temporal", de un año prorrogable a dos, si bien no exige la distribución obligatoria de los solicitantes de asilo entre todos los países de la Unión Europea y Dinamarca no participa en este sistema. Los países de la UE deben conceder a los beneficiarios de la protección temporal un permiso de residencia, que les da derecho a trabajar por cuenta propia o ajena, acceder a la educación, formación profesional y formación en el trabajo, un alojamiento adecuado, ayuda social, apoyo financiero y atención médica. La comisaria de Interior cifró en 300.000 los ucranianos que ya han cruzado la frontera de la Unión Europea por el este y anunció que Bruselas pondrá en marcha una "plataforma de solidaridad para apoyar a los ucranianos que huyen de Ucrania y a los Estados miembros más concernidos con los números que están viniendo" y de cara a los que irán llegando en los próximos días y semanas. "Vemos a muchos europeos en las regiones fronterizas que están abriendo sus casas para dejar a la gente entrar y apoyarlo. Lo apreciamos, pero nos tenemos que preparar para números aun más grandes", afirmó Johansson.