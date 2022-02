Borrell dice que cayó el tabú de que la UE no da armas en una guerra

Bruselas, 27 feb El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este domingo que ha caído el “tabú” de que la UE no proporcionaba armas durante un conflicto, algo que está dispuesta a organizar y financiar para Ucrania, con fondos comunes de los Estados miembros. “Otro tabú ha caído. Que la UE no daba armas en una guerra. Sí, lo estamos haciendo, porque esta guerra requiere nuestra implicación en apoyo del Ejército ucraniano”, indicó Borrell en una declaración a la prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que anunciaron la propuesta de cerrar el espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos o el veto a medios pro-Kremlin. Borrell se refirió a la propuesta que hará hoy a los ministros de Exteriores comunitarios para utilizar la Facilidad Europea para la Paz en la financiación de material letal y no letal, incluidos equipos de protección y suministros médicos, para que Ucrania pueda defenderse de la invasión rusa. Ese fondo cuenta con 5.000 millones de euros de 2020 a 2027 y no procede del presupuesto de la UE, sino de aportaciones de los Veintisiete. “Por primera vez en nuestra historia, la UE dará equipos letales a un país tercero”, enfatizó el político español, quien anunció además que ha instruido a su equipo y al personal militar de la UE para crear un mecanismo que coordine las peticiones del Ejército ucraniano, a fin de "poder responder de manera más eficaz”, junto con los Estados miembros, a sus solicitudes. "La guerra está de nuevo a las fronteras de Europa”, advirtió Borrell, quien resaltó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha decidido poner las fuerzas nucleares del país “en alta alerta”. En Ucrania, dijo, “vemos una flagrante violación de la ley internacional” y que cada vez más las fuerzas rusas tienen como objetivo infraestructuras civiles, con la consecuente pérdida de vidas de “gente inocente”. El jefe de la diplomacia comunitaria dijo que el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, participó en una reunión con sus homólogos del G7 en la que expresó la petición de ayuda de su país. Dijo que la UE está respondiendo ahora a su petición de que Rusia sea excluida del sistema de comunicación bancaria SWIFT y de que Ucrania pueda recibir armas. Hoy, los ministros discutirán también el anuncio de la Comisión Europea y socios como Estados Unidos de bloquear operaciones con el Banco Central ruso, así como ampliar la lista de sancionados a otras 20 personas, oligarcas que apoyan a Putin. “Con estas medidas, más de la mitad de las reservas del Banco Central de Rusia quedarán bloqueadas”, comentó. Igualmente, avanzó que reforzarán sus medidas restrictivas contra Bielorrusia, “que ha facilitado el asalto ruso contra Ucrania” al poner a disposición su territorio a las tropas rusas. Pero Borrell avisó de que “Putin no solo quiere conquistar la tierra, quiere conquistar el espíritu de la gente a través de mensajes tóxicos, de mentiras”, y agregó que “el Kremlin y quienes les apoyan están inmersos en una campaña de desinformación masiva en Ucrania, en nuestra vecindad y en la propia UE”. Por eso, afirmó, “hoy damos un paso crucial para cerrar el grifo para la desinformación rusa en Europa, prohibiendo que Russia Today (RT) o Sputnik”, dos medios prorrusos, "puedan transmitir en la Unión Europea”. “Vivimos en tiempos sin precedentes, como cuando vino la pandemia. Nos enfrentamos a la peste y a la guerra, como en los tiempos bíblicos. Y esto no acabará aquí”, señaló Borrell.