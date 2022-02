Austria decreta un cierre del espacio aéreo para los aviones rusos

Viena, 27 feb Austria, un país neutral que no es miembro de la OTAN, ha anunciado que cierra su espacio aéreo a los aviones rusos a partir de hoy mismo a las 13.00 GMT, siguiendo los pasos de numerosos países de la Unión Europea (UE) que han tomado ya esta medida. Así lo comunicó este domingo la ministra austríaca de Movilidad, Energía y Protección al Clima, la ecologista Leonore Gewessler, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. "Austria cierra a partir de hoy a las 15.00 horas su espacio aéreo para aviones rusos. Es lo que acabamos de decidir en el Gobierno. Aviones registrados en Rusia o que pertenezcan a ciudadanos rusos o hayan sido fletados por ellos, ya no deberán penetrar en el espacio aéreo austríaco ni aterrizar en aeropuertos austríacos", escribió la ministra. "Siempre hemos dicho con toda claridad: responderemos de forma coherente y decidida a la invasión rusa. El cierre del espacio aéreo es una parte importante de esta respuesta", concluyó Gewessler. Horas antes, la ministra había señalado en Twitter el apoyo de su Gobierno al cierre, pero señalando que prefería esperar una adopción unánime de esta medida por parte de la Unión Europea. Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Bélgica e Irlanda han anunciado hoy el mismo paso, después de que lo hicieran los países bálticos, Polonia, República Checa, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia. Moscú ha reaccionado prohibiendo a los aviones de esos países el sobrevuelo de su espacio aéreo. Por otro lado, la agencia austríaca APA señala que, "ante el inminente cierre del espacio aéreo para Rusia", la aerolínea Austrian Airlines, con sede en Viena, ha informado de que adopta la misma medida que la alemana Lufthansa, a la que pertenece, de no sobrevolar el espacio aéreo ruso al menos durante los próximos siete días. "Los vuelos a Rusia se suspenderán durante ese periodo", indicó la compañía en un comunicado. EFE wr/iut/psh