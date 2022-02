1-0. Aritz Elustondo da vida a la Real Sociedad

San Sebastián (España), 27 feb La Real Sociedad se San Sebastián no renuncia a pelear por objetivos importantes esta temporada en LaLiga Santander española y, tras su eliminación europea y de la Copa del Rey, se aferra a la competición liguera con un triunfo 1-0 ante Osasuna de Pamplona sufrido y merecido con un gol de Aritz Elustondo. La primera mitad tuvo poca cosa, con un equipo donostiarra que llevó la iniciativa sin mucha profundidad ante un conjunto navarro que parecía buscar ese escenario para sorprender en alguna contra que no llegaría a ejecutar en este primer período. Como el patrón de juego de Alguacil y Arrasate es muy similar, ambos con el ADN de Zubieta, hubo poco espacio a la sorpresa, si acaso la novedosa posición de un Gorosabel que se movió por todo el campo con libertad total y que generó problemas a los navarros. Osasuna, sin embargo, viviría una plácida primera mitad interrumpida únicamente cuando los jóvenes del filial que reforzaban al primer equipo hicieron méritos para quedarse y así Nais realizó la mejor jugada del período en una acción por banda brillante. Ander Martín, por su parte, protagonizaría el único disparo a los tres palos con peligro de ambos equipos en este período. La Real salió a morder en la segunda mitad, Gorosabel siguió haciendo estragos en una novedosa posición que Osasuna no acertaba a leer y una acción suya supuso el saque de esquina que terminaría en gol, tras un remate con todo de Elustondo para hacer buena la confusión que provocó Isak en el área pequeña. Al conjunto navarro no le valía ya este resultado y con el marcador en contra se vio al mejor Osasuna, apremiando a una Real que estuvo cerca de encajar el empate en un libre directo de Rubén García al que Remiro, emulando al legendario Mazinger, dio respuesta de puños para evitar el gol. El empate lo tendría también en sus botas Nacho Vidal en un balón que le llegó al borde del área grande, pero el zapatazo del alicantino se fue rozando el larguero con medio Anoeta tapándose los ojos porque Osasuna crecía según menguaba el equipo local tras el primer gol. Alguacil puso solución con los cambios, de forma que la entrada de Oyarzabal dio mordiente adelante y la de Sola y Zubimendi cerró el camino de la portería de Remiro a un Osasuna que se diluyó en el tramo final del partido y que no tendría opciones para el empate. - Ficha técnica: 1 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Portu, min. 81), Elustondo Le Normand, Muñoz; Illarramendi (Zubimendi, min 70) Merino, Silva; Djouahra (Sola, min, 70) Martín (Oyarzabal, min. 58) e Isak (Sorloth, min. 70). 0 - Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, David García, Cruz, Manu Sánchez (Cote, min. 81); Torró (Kike García, min. 63), Darko (Kike Barja, min, 72), Moncayola, Rubén García (Javi Martínez, min. 72), Chimy Ávila (Torres, min. 81) y Budimir Goles: 1-0, min.52: Elustondo. Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Juan Cruz, Nacho Vidal, Cote y Roberto Torres. Incidencias: 30.415 aficionados en el Reale Arena de San Sebastián en el último partido con restricción de aforo. Varios centenares de seguidores de Osasuna en la grada. EFE 1010566 cr/sab