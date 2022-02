Un libro ahonda en los contrastes de una India que no encuentra el equilibrio

Nueva Delhi, 26 feb "La Ciudad de los Cuervos", obra del ex director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi Carlos Varona, disecciona los contrastes de un país que todavía no ha sabido encontrar el punto medio entre la tradición y la modernidad. El libro, publicado el pasado diciembre en inglés en la India y que se espera que aparezca pronto en las librerías españolas en su original en castellano, pone de manifiesto "esos contrastes entre lo inmenso y lo mínimo, entre lo bello y lo feo, entre la mayor riqueza y la peor miseria del mundo", apuntó Varona en una entrevista a Efe. Durante la obra, un ensayo con una trama de ficción, el autor reflexiona sobre los miles de contrastes que le rodearon durante sus casi seis años de estancia en este país de 1.350 millones de habitantes, donde la modernidad colisiona con lo clásico. "¿Cuándo logrará la India alcanzar en algo el punto medio? ¿Conseguirá en algún momento el equilibrio entre las mil fuerzas contrarias que cada día le desgarran y ahogan? ¿Hasta cuándo ha de esperar para ver un cierto contrapeso entre la tradición milenaria y el siglo XXI, entre el obsceno exceso de los nuevos ricos, y la miseria de una gran mayoría?", se pregunta Varona en la obra. En una de las primeras escenas del libro, el autor narra cómo recién llegado tuvo que lidiar por la calefacción con un taxista, porque o la encendía a la máxima potencia o la apagaba, pero no concebía girar la rosca hasta una temperatura media. Para contar estas anécdotas, Varona se encarna en un arquitecto que se muda a la India para construir la vivienda de un multimillonario indio que conoce en una boda en Barcelona, y desde ahí empieza a desgranar su periplo en la nación asiática, además de ensayos sobre la cultura y la historia del país. "Se llama 'La ciudad de los cuervos' porque el primer hotel en el que me hospedé veía por las tardes y por las mañanas nubes de cuervos", lo que ha servido a su vez para hacer una reflexión en la obra sobre este pájaro en la mitología india, explicó. UN HÍBRIDO ENTRE "PASADO REMOTO" Y "FUTURO MODERNO" Varona considera que debido a la mezcla de contrastes, este gigante asiático "no ha encontrado un camino medio", al no haber "fronteras entre lo más pobre y lo más rico". "Lo curioso de la India es que se da absolutamente seguido una cosa de la otra, no hay fronteras entre lo bonito y lo feo, entre los olores y los perfumes. Las dos cosas están todas juntas", dice. En la actualidad "está habiendo una convergencia entre lo que está escrito en los antiguos textos y lo que la física cuántica está descubriendo. Es muy rico el patrimonio que tiene la India (...) que no se queda en nombres de meros dioses, sino que estos dioses tienen una mitología riquísima (...) que tiene sentido", agregó. La India nos enseña, concluye Varona, que los seres humanos estamos hechos de "contrastes", y que esa situación "nos ayuda a encontrar un camino intermedio de moderación, armonía y equilibrio", que hace que nos reencontremos "con la vida, el cosmos". Mikaela Viqueira