Ucrania afirma haber matado a 1.000 soldados rusos y capturado a 300

(Añade cifra de bajas por parte de Ucrania) Kiev, 26 feb Ucrania afirmó hoy haber matado a más de 1.000 soldados rusos en la guerra que lanzó el Kremlin el pasado domingo contra el país y haber capturado más de 300 uniformados que se rindieron. "El Ejército ruso se rinde masivamente. Incluso los oficiales superiores se rinden. Hoy se rindió el comandante de una unidad militar rusa. El comandante del batallón de tanques también se rindió. Ya llevamos más de 300 combatientes regulares", afirmó en una comparecencia Oleksiy Arestóvych, asesor de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En cuanto a las bajas sufridas en las filas rusas, los números no son definitivos aún, pero hay "más de 1.000 hombres muertos y alrededor de 2.500 heridos", indicó. En el parte de la guerra, el asesor presidencial señaló que Rusia hizo "una pausa operativa", después de que el Kremlin afirmara que Putin ordenó la víspera detener el grueso de la ofensiva a la espera de una respuesta a la propuesta de iniciar unas negociaciones bajo sus condiciones para detener la invasión. El Kremlin acusó a Kiev de negarse a sentar a dialogar, por lo que Putin ordenó hoy a las tropas avanzar en todos los frentes en una ofensiva total. "El enemigo hizo una pausa operativa, como la llamamos. Pero no fue tomada por elección, sino por las grandes pérdidas que sufrieron al intentar atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y otros servicios militares", indicó el asesor. Explicó que la llegada de fuerzas enemigas a la zona oeste de Kiev continúa, pero Ucrania está "utilizando la artillería para infligirles grandes pérdidas". "Destruimos su impulso y, actualmente, no se están moviendo hacia Kiev porque es muy doloroso para ellos", sostuvo Arestóvych. Dijo que también Chernígov (norte) "está de pie", al igual que Sumy (noreste), y Járkov (este). En la zona de la Operación de Fuerzas Conjuntas, es decir el Donbás, el Ejército ucraniano "mantiene sus posiciones". "Hoy fue derribado otro avión ruso que intentaba atacar nuestras posiciones cerca de Mariúpol (mar de Azov). Desafortunadamente, la brigada del grupo táctico se está trasladando a Mariupol desde Melitópol (sur), que Rusia asegura tener bajo control. "Pero nuestras fuerzas conocen este problema y actualmente están listas para resolverlo", aseguró. En Perevalniy, Crimea, el 53 % de los reclutas se escaparon y ahora se esconden en las casas, afirmó además. Reconoció "que hay un problema" en la dirección de Energodar-Zaporizhzhya (sur), donde la unidad avanzada del enemigo se está moviendo allí. "Somos conscientes de ello y estamos trabajando en ello", aseguró. Ucrania cifró hoy en al menos 198 los muertos ucranianos por guerra que lanzó Rusia hace tres días contra el país, según había informado el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashkó. "Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook.EFE io-cae/cd