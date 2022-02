Sábado, 26 de febrero de 2022 (18.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ RUSIA ORDENA UNA OFENSIVA TOTAL SOBRE UCRANIA Moscú El Ministerio de Defensa de Rusia ordenó hoy al Ejército iniciar una ofensiva en todas las direcciones tras acusar a Kiev de negarse a sentar en la mesa de negociaciones con el Kremlin. En una rueda de prensa en Moscú, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, anunció que "hoy se le dio a todas las unidades la orden de iniciar la ofensiva en todas las direcciones en correspondencia con el plan de la operación”. En el tercer día de guerra, Rusia informó de que durante la madrugada del sábado destruyeron más de 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero. EL EJÉRCITO UCRANIANO COMBATE EN LAS CALLES DE KIEV Kiev El Ejército ucraniano combate en las calles de Kiev con unidades rusas, mientras la alcaldía de la ciudad pide a la población que sea prevenida y que intente mantener la calma. Pese a las ofertas de Estados Unidos para que abandone el país, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se mantiene en su puesto y rechaza el ofrecimiento. Una columna rusa, que estaría integrada por tanques, camiones y otros vehículos militares, intentó avanzar en la zona del metro Berestéiskaya, en la Avenida de la Victoria. Esa es la línea de metro roja que conduce al corazón de esta ciudad de tres millones de habitantes. UN PROYECTIL RUSO ALCANZA UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN KIEV Kiev Un proyectil ruso alcanzó hoy un edificio de viviendas en Kiev, según informó el Servicio de Emergencia Estatal en un comunicado. "Una brutalidad más de los ocupantes rusos que, de ninguna forma, se podrá ocultar al mundo y a los rusos", escribió Antón Gueráschenko, asesor del Ministerio del Interior. Las imágenes difundidas por los medios muestran un boquete de varios pisos en un inmueble de unas treinta plantas. El edificio está situado a varios kilómetros del centro, en la calle Lobanovski. Las autoridades han acusado al Ejército ruso de apuntar contra zonas pobladas y no sólo contra objetivos militares. ZELENSKI ASEGURA QUE UCRANIA HA HECHO "DESCARRILAR" EL PLAN DE ATAQUE RUSO Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que las Fuerzas Armadas del país han hecho "descarrilar" el plan de ataque ruso para la capital, Kiev, contra la que Rusia empleó "todo" para asaltarla, desde combatientes, saboteadores y tropas aerotransportadas. "Puedo comenzar con las buenas noticias: hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa en muchas ciudades y regiones de nuestro país. Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestro Ejército", señaló en la enésima alocución a la nación difundida por la Oficina de la Presidencia. UCRANIA DICE QUE RUSIA QUIERE LLEVAR EL DIÁLOGO A UN CALLEJÓN SIN SALIDA Kiev, 26 feb Ucrania acusó hoy a Rusia de querer llevar unas eventuales negociaciones para detener la guerra a un "callejón sin salida antes de que empiecen", al afirmar falsamente que Kiev se niega a sentarse a la mesa para dialogar y poner condiciones a las conversaciones. "Sus comentarios de que supuestamente nos negamos a negociar son solo parte de sus tácticas. Están tratando de llevar las negociaciones a un callejón sin salida incluso antes de que comiencen", afirmó hoy el asesor del jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mykhailo Podoliak. ZELENSKI PIDE A LA UE DECIDIR YA SOBRE LA ADHESIÓN DE UCRANIA Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy a la Unión Europea (UE) decidir ya sobre la adhesión de Ucrania al club comunitario. "Es un momento para cerrar la larga discusión de una vez por todas y decidir sobre la membresía de Ucrania en la UE", escribió Zelenski en un tuit tras hablar por teléfono este sábado con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en lo que describió como "nuevo día en el frente diplomático". Zelenski abordó con el político belga la "asistencia efectiva y la lucha heroica de los ucranianos por su futuro libre". Además, el mandatario ucraniano conversó con el presidente francés, Emmanuel Macron, y aseguró en otro tuit sobre la llamada telefónica "que las armas y el equipo de nuestros socios están en camino a Ucrania". "¡La coalición contra la guerra está funcionando!", aseguró tras resistir el Ejército una dura noche en todos los frentes tras la guerra que lanzó Rusia el jueves contra Ucrania. MILES DE UCRANIANOS LLEGAN A PIE A HUNGRÍA PARA ESCAPAR DE LA GUERRA Beregsurány (Frontera de Hungría con Ucrania) Miles de ucranianos, en su mayoría mujeres, han llegado hoy a Hungría a pie, arrastrando maletas y empujando carritos infantiles tras cruzar un paso fronterizo al que ha acudido el primer ministro magiar, Viktor Orbán, para advertir de que la situación humanitaria empeorará si la guerra continúa. Mientras el Ejército ruso bombardea ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, miles de personas han decidido buscar un lugar seguro en los países vecinos. La mayoría de los que llegan a Hungría por Beregsurány lo hace a pie, con escasas pertenencias, porque entrar en coche puede llevar horas o incluso días de espera. Algunos de los que huyen han dejado incluso sus vehículos abandonados al otro lado de la frontera. UNOS 100.000 REFUGIADOS CRUZAN DE UCRANIA A POLONIA TRAS INVASIÓN RUSA Berlín Unas 100.000 personas han cruzado ya la frontera a Polonia desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, informó hoy el viceministro del Interior polaco, Pawel Szefernaker. En una rueda de prensa en el punto fronterizo de Medyka, el viceministro precisó que la entrada a Polonia se ha producido "a lo largo de toda la frontera con Ucrania", e indicó que entre los refugiados hay principalmente mujeres y niños, así como hombres que no tienen edad de combatir. EEUU VE A LAS FUERZAS RUSAS "FRUSTRADAS" POR LENTO PROGRESO EN LA INVASIÓN Washington Las fuerzas militares rusas están cada vez más "frustradas" por la falta de "progreso" en su ataque a Ucrania, y los mayores combates se centran en torno a la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según informaron este sábado fuentes del Pentágono. Un alto funcionario del Departamento de Defensa citado por medios estadounidenses como el diario "The Washington Post" y la cadena CNN aseguró que el ataque militar ruso contra Ucrania avanza en tres ejes: desde Bielorrusia, en el norte; desde la región rusa de Bélgorod, en el noreste; y desde Crimea, en el sur. Sobre el avance hacia Kiev, el funcionario estadounidense indicó que ya hay fuerzas de reconocimiento ruso en la capital ucraniana, pero apuntó que el grueso militar se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad. EEUU APRUEBA 350 MILLONES DE DÓLARES EN NUEVA ASISTENCIA MILITAR A UCRANIA Washington El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció esta sábado la aprobación de 350 millones de dólares adicionales en nueva asistencia militar a Ucrania para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión por parte de Rusia. "A la vez que Ucrania lucha con valentía y orgullo contra el ataque brutal y sin provocación de Rusia, he autorizado (...) 350 millones de dólares para el respaldo inmediato de la defensa de Ucrania", dijo Blinken en un comunicado. Estos fondos, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense, incluyen "asistencia defensiva letal" para Ucrania con el objetivo de ayudarle a enfrentar las "amenazas aéreas y acorazadas" en otra "clara muestra" del apoyo de EEUU, aunque no precisó el tipo de armamento. LA UE ATACA LAS FINANZAS RUSAS CON SANCIONES PERO EVITA EMBARGO SEVERO Bruselas La Unión Europea centra su segundo paquete de sanciones sobre Rusia por la invasión de Ucrania en atacar su sistema financiero y ahogar la financiación de bancos y empresas públicas, dejando de lado por ahora represalias comerciales más severas que podrían infligir un importante daño también a los países de la UE por sus lazos económicos con Moscú. Las medidas entraron en vigor la pasada noche, después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y finalmente incluyeron también al presidente ruso y a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en la lista de sanciones individuales que, desde la Guerra de Crimea en 2014, recoge ya 654 personas y 52 entidades. ESLOVAQUIA PIDE TROPAS DE LA OTAN Y SISTEMAS ANTIMISILES PATRIOT Viena Eslovaquia pedirá el despliegue de un contingente de 1.200 soldados de la OTAN en su territorio, junto a un sistema de defensa antimisiles Patriot, que enviará Alemania, ha anunciado hoy el ministro de defensa eslovaco, Jaroslav Nad. Al terminar una reunión gubernamental, Nad dijo a la prensa que entregará en las próximas semanas al Parlamento una propuesta formal para permitir tropas extranjeras en el país, que desde 2004 es miembro de la OTAN, informa la radio pública eslovaca RTVS. FRANCIA INTERCEPTA UN MERCANE RUSO EN EL CANAL DE LA MANCHA París Un buque mercante ruso fue interceptado por la Marina francesa en aguas del Canal de la Mancha en aplicación de las sanciones económicas de la Unión Europea (UE) a Rusia. El buque, que transporta vehículos, se dirigía a la ciudad rusa de San Petersburgo y ha sido desviado al puerto de Boulogne-sur-Mer (norte), dijo a Efe una portavoz de la Prefectura Marítima de la Mancha. Una vez en el puerto, agentes de Aduanas subieron a bordo para inspeccionar la documentación del mercante y comunicaron a su capitán la apertura de un procedimiento. EL PAPA PIDE LA PAZ PARA PRESERVAR AL MUNDO DE LA LOCURA DE LA GUERRA Ciudad del Vaticano El papa Francisco pidió hoy paz para que el mundo sea protegido "de la locura de la guerra", en un mensaje publicado en las redes sociales en varios idiomas, entre ellos en ruso y en ucraniano, y que acompañó con las palabras "recemos juntos" y "Ucrania". "Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. La reina de la paz preserva al mundo de la locura de la guerra", escribió Francisco en las redes sociales, en varios idiomas, entre ellos ucraniano, ruso, italiano, inglés y español. --------------------------- ARGENTINA INCENDIOS Las lluvias frenan el avance de los incendios en el noreste argentino Buenos Aires Las lluvias han frenado el avance de la mayoría de los incendios declarados en la provincia argentina de Corrientes (noreste), en donde el fuego ha arrasado más de 900.000 hectáreas en las últimas semanas, aunque el riesgo continúa siendo "extremo". Según el Ministerio de Ambiente, este sábado permanecían activos seis focos de incendio en Corrientes (cuatro menos que ayer), mientras que otros ocho están contenidos. En declaraciones a Radio 10, el subdirector de Defensa Civil correntino, Bruno Lovinson, estimó que alrededor del 70 % de los incendios de la provincia están bajo control, pero "todavía hay una zona importante", que es el centro-norte y centro-noroeste, en donde "no ha precipitado absolutamente nada". CUBA MIGRACIÓN México y Bahamas devuelven a Cuba a 78 migrantes irregulares La Habana Las autoridades migratorias de México y Bahamas devolvieron a 78 migrantes cubanos que pretendían llegar a Estados Unidos, en la segunda operación de este tipo en la semana, informaron este sábado medios locales de prensa. Los 53 hombres y 25 mujeres llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y 7 de ellos salieron del país ilegalmente por mar, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Con el nuevo grupo suman ya 773 los migrantes cubanos devueltos en lo que va de año, procedentes en su mayoría de México, Estados Unidos y Bahamas, según datos oficiales. ONU MEDIOAMBIENTE Asamblea de la ONU busca un acuerdo mundial contra la polución por plástico Nairobi La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, abordará la próxima semana en Kenia los pasos para impulsar el primer acuerdo global contra la contaminación por plástico. Ese objetivo histórico acapara la atención de la segunda parte de UNEA-5, que ya celebró su primera sesión en 2021 de forma telemática por la pandemia de covid-19. La reunión adopta ahora una fórmula de participación híbrida (presencial y virtual) bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi. VIETNAM NAUFRAGIO Al menos 13 muertos al hundirse un barco con turistas en Vietnam Ho Chi Minh (Vietnam) Al menos 13 personas perdieron la vida este sábado y cinco permanecen desaparecidas tras hundirse un barco que transportaba turistas cerca de la ciudad de Hoi An, en la región central de Vietnam, informan medios locales. El navío, que transportaba a 39 personas durante una excursión a la isla de Cham, se encontraba a unos tres kilómetros de la costa cuando pasado el mediodía las fuertes olas hicieron volcar a la embarcación, recoge el portal VnExpress. El dispositivo de emergencia logró rescatar con vida a 21 personas y recuperar 13 cadáveres. EFE int/ie