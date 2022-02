Sábado, 26 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== UCRANIA Zelenski: esta noche será difícil, no podemos perder Kiev Kiev, 26 feb.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev, por lo que pidió al Ejército no perder el control de la capital. "Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital", dijo en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram. UCRANIA Explosiones en Kiev, batalla dura en las afueras Kiev En la capital de Ucrania se han escuchado explosiones que, según las autoridades locales, se deben a que Rusia trata de atacar una central térmica, mientras que en Vasilkov, a unos 37 kilómetros de la ciudad, se libra una dura batalla, de acuerdo con las Fuerzas Armadas. "Explosiones en Kiev. ¿Qué se sabe?", escribió la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev en su cuenta de Telegram. Explicó que el "enemigo trata de atacar la central CHP-6 cerca de Troieshchyna", en el norte de la capital. CONSULTAS Ucrania: hay consultas sobre lugar y hora de negociaciones con Rusia Kiev Ucrania negó hoy que rechace a sentarse a la mesa de negociación con Rusia y aseguró que en estos momentos las partes celebran consultas sobre el lugar y la hora del posible diálogo para poner fin a la guerra lanzada por el Kremlin contra el país. "Debo refutar las acusaciones de que nos hemos negado a negociar. Ucrania ha estado y sigue estando lista para hablar de un alto el fuego y la paz", señaló Sergii Nykyforov, portavoz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de Facebook. "Estuvimos de acuerdo con una propuesta del presidente de la Federación Rusa. En estos momentos se están realizando consultas entre las partes sobre el lugar y hora del proceso de negociación", indicó. HUNGRÍA Budapest se ofrece para conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania Budapest/Viena El Gobierno húngaro ha propuesto a Moscú y a Kiev mantener conversaciones de paz en Budapest, afirmó hoy el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien al mismo tiempo afirmó que ninguna de las partes ha rechazado la idea. "Budapest puede servir como un lugar seguro para las delegaciones negociadoras entre Rusia y Ucrania", declaró el jefe de la diplomacia magiar en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook. RUSIA Putin llama a militares ucranianos a tomar poder ante falta diálogo con Kiev Moscú El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este viernes a los militares a hacerse con el poder en Kiev ante el fracaso del primer intento de iniciar unas negociaciones entre las partes para poner fin a la guerra lanzada la víspera por Rusia en Ucrania. "Propusimos a los ucranianos celebrar negociaciones en Minsk", la capital bielorrusa, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Kiev sugirió como lugar alternativo Varsovia tras lo que "tomó una pausa" y "rompió la comunicación". El portavoz de la Presidencia rusa evitó no obstante revelar si Moscú había dado su visto bueno a la sede de la negociación propuesta por Kiev para abordar, en particular, un posible estatus de neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, a la que quiere ingresar para protegerse frente a Rusia. OTAN La OTAN alerta de que Putin no se detiene en Ucrania, y despliega Fuerza de Respuesta Bruselas La OTAN advirtió hoy de que los objetivos del presidente ruso, Vladímir Putin, “no se detienen en Ucrania" y anunció que la Alianza ha empezado a desplegar parte de su Fuerza de Respuesta para garantizar la protección de cada uno de sus miembros. “Los objetivos del Kremlin no se detienen en Ucrania”, alertó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de una cumbre de líderes aliados por videoconferencia, convocada de urgencia ante la “guerra sin sentido” emprendida por Rusia contra su vecino. SANCIONES La UE y EE.UU. incluyen a Putin en sus sanciones Bruselas/Washington/ La Unión Europea aprobó hoy su segundo paquete de sanciones a Rusia, fruto del inicio de la operación militar de Moscú sobre Ucrania, con el que pretende ahogar la economía rusa con restricciones financieras, energéticas y comerciales y en el que incluyó también la congelación de activos del presidente Vladímir Putin. Igualmente, EE.UU. anunció sanciones económicas contra Putin y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en represalia por su agresión a Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque comunitario confirmaron en una reunión extraordinaria las represalias pactadas horas antes por los líderes de la UE, que comenzarán a aplicarse una vez sean publicadas en el Diario Oficial de la UE, un paso formal que se espera en las próximas horas. Quedan fuera de este segundo paquete cuestiones como la expulsión de los bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT o restricciones comerciales sobre el gas y los productos de lujo, que la UE se reserva para incluir en nuevas represalias en las que ya están trabajando los servicios europeos para golpear de nuevo a Moscú, si fuera necesario. En Moscú la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, descalificó las sanciones y dijo que demuestran la impotencia de Occidente. Canadá también anunció esta noche sanciones contra Putin y se mostró a favor de excluir a Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT. ONU Rusia veta en la ONU una resolución de condena a su invasión a Ucrania Naciones Unidas Rusia vetó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución propuesta por Estados Unidos para condenar su invasión de Ucrania y exigir la salida de las tropas de Moscú del país vecino. El texto, copatrocinado por decenas de países de todo el mundo, obtuvo el apoyo de once de los quince miembros del Consejo de Seguridad, tres abstenciones -incluida la de China- y un único voto en contra, de Moscú. OCDE La OCDE pone fin formalmente al proceso de adhesión de Rusia París La OCDE anunció este viernes que su Consejo ha decidido cerrar formalmente el proceso de adhesión de Rusia al organismo, que ya había sido paralizado en marzo de 2014 por la anexión ilegal de Crimea. El Consejo también pidió al secretario general, el australiano australiano Mathias Cormann, que tome las medidas necesarias para el cierre de la oficina de la OCDE en Moscú y cese toda invitación a Rusia a nivel ministerial y en los órganos en los que figura en la lista de invitados. CHERNÓBIL La ONU no ve peligro en el aumento de radiación en Chernóbil tras ataque ruso Viena El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó hoy de que el aumento de radiación en la antigua central nuclear de Chernóbil, tomada ayer por tropas rusas durante la invasión de Ucrania, no supone ningún tipo de peligro para la población. El OIEA indicó que los valores de radiactividad medidos por la agencia nuclear ucraniana, 9,46 microsievert por hora, son bajos y siguen "dentro del rango operativo medido" de la llamada zona de exclusión alrededor de Chernóbil y, por lo tanto, "no suponen ningún peligro para el público". CONSEJO EUROPA El Consejo de Europa suspende la participación de Rusia en la organización Estrasburgo (Francia) El Comité de Ministros del Consejo de Europa suspendió "con efecto inmediato" la participación de Rusia en todos los órganos tras la "agresión armada contra Ucrania", al aplicar a este país el artículo 8 del Estatuto de la organización. El órgano de decisión de la organización, donde se reúnen los representantes de sus 47 Estados miembros, señaló en un comunicado que Rusia "sigue siendo miembro del Consejo de Europa y parte de sus convenios, en especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos" __________________________ EL SALVADOR JESUITAS La Fiscalía salvadoreña acusa a 13 personas por masacre de jesuitas en 1989 San Salvador La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó este viernes un requerimiento penal contra 13 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989, informó el fiscal general, Rodolfo Delgado. "Hace unos instantes se ha presentado requerimiento fiscal contra 13 personas vinculadas al asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani", publicó Delgado en su cuenta de Twitter. EEUU SUPREMO Biden propondrá a la afroamericana Ketanji Brown Jackson para el Supremo EEUU Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propondrá hoy a Ketanji Brown Jackson, jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, como nominada para ocupar la vacante del Tribunal Supremo del país, cumpliendo así con su promesa de elegir para este puesto a una afroamericana.La Casa Blanca confirmó la decisión de Biden en un comunicado en el que definió a Brown Jackson como "una de las más brillantes mentes" del mundo judicial en el país. COLOMBIA VIOLENCIA CIDH, preocupada por el aumento de la "violencia estructural" en Colombia Washington La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por el incremento de la "violencia estructural" en Colombia e instó al gobierno a que ponga en práctica las medidas establecidas en el Acuerdo de Paz. En 2016, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concluyeron un acuerdo para poner fin al conflicto armado que se inició en ese país sudamericano a comienzos de la década de 1960. CAMERÚN SECUESTRO Cinco miembros de Médicos sin Fronteras, secuestrados en Camerún Yaundé Cinco miembros de Médicos sin Fronteras (MSF) fueron secuestrados la noche del jueves por hombres armados en el norte de Camerún, informó hoy a Efe la ONG. "Durante la noche del 24 al 25 de febrero, unos hombres armados entraron en las instalaciones de MSF en Fotokol, en el extremo norte de Camerún, (...) y se llevaron a cinco miembros de nuestro equipo", destacó MSF en un comunicado a Efe. ITALIA CIENCIA Científicos italianos encuentran en Roma el fósil del primer lobo de Europa Roma Un equipo de paleontólogos y geólogos italianos ha encontrado cerca de Roma el fósil del cráneo del primer lobo adulto identificado en Europa, datado de hace 400.000 años, un avance para "entender a esta especie y su evolución" en el continente, explicó hoy a Efe el coordinador de la investigación, Raffaele Sardella. El estudio, publicado este viernes en la revista Scientific Reports y realizado por investigadores de la Universidad de La Sapienza de Roma (centro) y la Universidad Estatal de Milán (norte), se centra en los restos fósiles encontrados en la ciudad de Ponte Galeria, municipio vecino a Roma y una de las localidades paleontológicas más ricas de Italia. PAPA FRANCISCO El papa no celebrará el Miércoles de Ceniza por un problema en la rodilla Ciudad del Vaticano El papa Francisco no presidirá la misa del Miércoles de Ceniza el próximo 2 de marzo y ha cancelado un viaje a Florencia (norte) este domingo a causa de un problema en la rodilla, confirmó hoy la Santa Sede. El pontífice, de 85 años, padece una gonalgia aguda, es decir, un dolor de rodilla de carácter reumático, y el médico le ha prescrito un periodo de "mayor reposo para la pierna", se indica en un comunicado. SOMALIA ELECCIONES Somalia incumple el plazo para terminar las elecciones de su Cámara Baja Mogadiscio Las disputas políticas y otras irregularidades impidieron que Somalia terminase hoy los comicios para la Cámara Baja de su Parlamento, infringiendo el calendario acordado este enero por el primer ministro somalí, Mohamed Hussein Roble, y los presidentes de los cinco estados federales del país. Los mandatarios, miembros del Consejo Consultivo Nacional -que incluye también al alcalde de Mogadiscio y gobernador de la región de Benadir, donde se encuentra la capital- decidieron ayer posponer la fecha límite al próximo 15 de marzo, según confirmó hoy a Efe el presidente del Organismo Federal Electoral, Muse Geele. BRASIL HOMOFOBIA Brasil continúa como el país con más muertes por homofobia en el mundo Río de Janeiro Al menos 300 personas LGBTQIA+ fueron víctimas de homofobia en Brasil el año pasado -prácticamente una diaria- una cifra que mantiene al gigante suramericano como el país con el mayor número de asesinatos de esta población en todo el planeta. Según el balance anual divulgado este viernes por la ONG Grupo Gay da Bahía, una persona LGBTQIA+ es víctima de muerte violenta en Brasil cada 29 horas. El informe señala que los crímenes aumentaron un 8 % frente a 2020, un número que puede ser mayor, ya que de acuerdo con la organización la cantidad de víctimas divulgada "solo representan la punta de un iceberg de odio y sangre". ============ CORONAVIRUS ============ CHILE Chile: miles de contagios y decesos pese a las medidas y la vacunación Santiago de Chile Dos años después de su estallido oficial, Chile ha contabilizado cerca de tres millones de contagios y más de 41.800 decesos asociados a la covid pese a imponer una de las políticas de restricciones más duras y estrictas del mundo y ser uno de los países con un ciclo de vacunación más amplio, ya en la cuarta dosis. Según datos del Ministerio de Salud publicados este viernes, se han inyectado 54 millones de dosis de las distintas vacunas en un país con apenas 19 millones de habitantes, lo que supone que cerca del 94 % de los chilenos tienen su pauta completa. CUBA Cuba notifica 626 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas La Habana Cuba informó este viernes de que en las últimas 24 horas se registraron 626 contagios de covid-19 y que ninguna persona falleció por esta enfermedad en la pasada jornada. De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el país acumula 1.068.148 infecciones desde que se detectó la primera, en marzo de 2020, y 8.494 muertes por complicaciones con el coronavirus. ______________________________ PREMIOS CÉSAR "Las ilusiones perdidas" se imponen en unos César solidarios con Ucrania Marta Garde París "Las ilusiones perdidas", adaptación de la novela homónima de Honoré de Balzac dirigida por Xavier Giannoli, cumplió este viernes los pronósticos y se coronó como la gran ganadora de los premios César del cine francés, que en su ceremonia de entrega mandaron un mensaje de apoyo a la población ucraniana. La cinta tenía 15 nominaciones y ganó en siete como mejor película, actor revelación (Benjamin Voisin), actor secundario (Vincent Lacoste), fotografía, adaptación, vestuario y decorado. El premio a mejor dirección fue para Leos Carax por "Annette". EFE cd.gcf