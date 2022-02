Refugiados huyen a través de las fronteras con la UE, se recrudecen combates en Ucrania

Por Pawel Florkiewicz y Anita Komuves

MEDYKA, Polonia/BEREGSURÁNY, Hungría, 26 feb (Reuters) - Los refugiados que huyen de la invasión de Rusia a Ucrania seguían cruzando las fronteras occidentales del país el sábado, con unos 100.000 llegando a Polonia en dos días y algunos hallando refugio temporal en pabellones deportivos y otros en iglesias.

Mientras las fuerzas rusas bombardeaban las ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, con artillería y misiles de crucero, familias temerosas se agolpaban en las fronteras de la Unión Europea con la esperanza de entrar en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría.

Los ucranianos que ya están a salvo en la Unión Europea esperaban ansiosos en las fronteras a que sus familiares se reunieran con ellos; muchos habían caminado kilómetros para intentar ponerse a salvo.

"Lo más importante es que la gente sobreviva", dijo Katharina Asselborn, secándose las lágrimas mientras esperaba en la frontera polaca a su hermana, su tía y sus tres hijos desde su casa en Odessa.

"No sé qué pasará después. Han perdido su propia casa. Es terrible. Los últimos 30 kilómetros hasta la frontera los hicieron a pie".

En la ciudad fronteriza húngara de Beregsurány, Ilona Varga, de 69 años, cruzó a la Unión Europea a pie, dejando atrás su casa, su tienda y las esperanzas de poder volver pronto.

"Mis hijos me dicen que me vaya a Hungría para siempre, y tienen razón", dijo Varga. "Pero es muy duro dejar todo atrás, nací aquí, crecí aquí, tengo mi trabajo aquí, todo me ata aquí".

En el mismo puesto fronterizo, Nataliya Ableyeva, de 58 años, puso a salvo a los dos hijos de un desconocido después de que los guardias fronterizos impidieran el paso a su padre ucraniano en edad de luchar.

"Su padre simplemente me entregó a los dos niños y confió en mí, dándome sus pasaportes para que los trajera", dijo. En el lado húngaro, los dos niños se reunieron con su madre.

En Polonia, donde se encuentra la mayor comunidad ucraniana de la región, con cerca de un millón de personas, otras 9.000 personas habían cruzado la frontera desde las 7 de la mañana del sábado, dijo el viceministro del Interior, Pawel Szefernaker, en una conferencia de prensa.

En la sureña ciudad polaca de Medyka, a unos 85 km de Leópolis, en el oeste de Ucrania, miles de ucranianos esperaban a que los funcionarios los procesaran como refugiados. Un grupo de mujeres que arrastraban maletas con niños pequeños sentados en ellas gritaban "Gloria a Ucrania" al pasar.

Las colas crecieron durante el día en el paso fronterizo. Los refugiados rebuscaban entre bolsas de ropa, mantas y juguetes y otros suministros dejados al lado de la carretera. Los lugareños dejaron donaciones de alimentos para quien los necesite.

"He llegado hoy a las 3 de la mañana y estoy esperando a mi mujer", dijo Taras, de 25 años, a Reuters en el lado polaco. "Me llamó desde el lado ucraniano y hay una cola de 30 kilómetros de coches y gente. Dice que no sabe cuándo va a cruzar".

"HUBO BOMBARDEOS, AVIONES SOBREVOLABAN"

El gobierno polaco ha reservado 70.000 camas de hospital para los heridos de guerra y ha preparado un tren para transportar a los heridos desde Ucrania. Se han cargado más vagones de tren con suministros humanitarios para la región de Leópolis.

"Si es necesario, el tren irá a Mostyka (al otro lado de la frontera) para recoger a los heridos y luego viajará a Varsovia, donde los heridos (...) serán transportados a hospitales especializados", dijo el ministro del Interior polaco, Andrzej Adamczyk.

Los ferrocarriles checos enviaron trenes especiales que llegaron a primera hora del sábado a la frontera polaca transportando a los ucranianos que viven en la República Checa para que se reúnan con sus familiares que han escapado de la guerra.

En la ciudad fronteriza eslovaca de Ubla, los funcionarios ubicaron a los refugiados en un gimnasio local donde camas plegables y colchones de aire llenaban una cancha de baloncesto. Los voluntarios repartieron sándwiches mientras los niños pequeños reían y jugaban con animales de peluche donados.

El Ministerio del Interior del país dijo que en las últimas 24 horas las autoridades procesaron a 10.526 personas en la frontera entre Eslovaquia y Ucrania. Antes del conflicto, la media diaria era de 1.444 personas.

"Llegamos a la frontera en taxi y vamos a Praga a encontrarnos con mi marido, a la seguridad", dijo Miroslava Krackovska en el centro de recepción.

En Rumania, la Iglesia Ortodoxa alojó a los refugiados en un monasterio del siglo XV. En la vecina Bulgaria, dos autobuses con personas de etnia búlgara procedentes de Odessa llegaron a primera hora del sábado y un tercero estaba en camino. Bulgaria ha enviado otros cuatro autobuses a Kiev para evacuar a personas de su minoría de 250.000 habitantes en Ucrania.

"Durante dos días estuvimos sentados sobre nuestro equipaje, escondidos en los baños", dijo Tanya Mitova, una mujer de etnia búlgara, al canal nacional BNT justo después de llegar a Durankulak, cerca de la frontera con Rumania. "Había bombardeos, los aviones sobrevolaban, daba mucho miedo".

(Reporte de Anita Komuves en Beregsurány, Hungría, Pawel Florkiewicz en Medyka, Polonia, Tsvetelia Tsolova en Sofia, Robert Mueller en Praga, Alicja Ptak en Varsovia, Luiza Ilie en Bucarest y Jiri Skacel en Ubla, Eslovaquia, Escrito por Michael Kahn, Editado en Español por Ricardo Figueroa)