Lodi: "Es una noche que voy a tener siempre guardada"

Madrid, 26 feb Renan Lodi, lateral brasileño del Atlético de Madrid que marcó los dos goles de la victoria de este sábado (2-0) contra el Celta, aseguró que esta noche la va a tener "siempre guardada" por sus dos tantos, más jugando en una posición, la de extremo, a la que dijo "no estar acostumbrado". "Muy contento, es una noche que va a estar siempre guardada", dijo el internacional brasileño a 'Movistar +' tras el encuentro en el Wanda Metropolitano. "Estoy mu feliz por estar en un momento grande con el equipo, en una posición que no estaba acostumbrado a jugar, pero siempre trabajando, escuchando a mis compañeros, al míster, para hacer grandes partidos como el del miércoles, el de hoy también", agregó. Lodi explicó que el desmarque del primer gol es una jugada que "siempre está trabajando en los entrenamientos". "Fue muy justo con el portero y al palo, el míster siempre nos pide que pateemos bajo, fui muy feliz con este gol, muy feliz", añadió. El segundo gol repitió protagonistas: pase de Geoffrey Kondogbia al desmarque de Lodi. "Estaba hablando con él en el descanso de jugar a la espalda de Hugo (Mallo), que estaba con una dificultad grande ahí. Fui muy feliz de hacer el primer gol y el segundo", relató. El jugador brasileño explicó que no estaba acostumbrado a jugar de extremo. "Ya hablé con el míster, que dijo que mi posición es lateral izquierdo, pero siempre es bueno hacer otra posición, nosotros estamos siempre trabajando, preguntando a Carrasco cómo hace porque es muy nuevo para mí. Estoy contento por hacerlo", dijo. Con esta victoria, el Atlético encadenó dos victorias seguidas, algo que no lograba desde noviembre, y dos encuentros sin encajar. "No digo liberados, estamos trabajando muchísimo para ganar los partidos, hacer grandes partidos, siempre es bueno sumar y no tomar goles", concluyó. EFE 1011340 mam/jl