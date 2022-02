La vicepresidenta de Uruguay no irá el 8 de marzo a una marcha "desnaturalizada"

Montevideo, 26 feb La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, aseguró que este año no participará de la marcha que se llevará a cabo el próximo el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, al entender que esta estará "desnaturalizada". En un discurso durante un encuentro del Partido Nacional, su fuerza política, la presidenta de la Cámara de Senadores dijo que la marcha "va a tener un color", haciendo referencia a un mensaje de la central sindical, el PIT-CNT, que convocó a un paro general de 24 horas ese día y no a uno solamente de mujeres. El pasado 10 de febrero, la central explicó que llamaba a esa huelga "para resistir, trabajar y seguir luchando por los derechos de las mujeres trabajadoras". "A la calle compañeras, ¡por el SÍ a nuestros derechos!" es el texto que acompaña el tuit escrito en ese momento por el PIT-CNT. El "SÍ" en mayúsculas de la convocatoria acompaña al color rosa con el que la central sindical ha teñido el logo de su cuenta, símbolos que identifican el apoyo a la derogación de 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo uruguayo, que se somete a referéndum el 27 de marzo. "El único color que usábamos todas, todos los años, sin distinción, era el violeta, el de las mujeres", remarcó Argimón. Agregó que el PIT-CNT decidió que este año "hay que reivindicar solamente a aquellos que reivindican el color rosado", lo que discrimina a las trabajadoras que no están de acuerdo con eso. "Es fácil subirse al carro de la mayor marcha del país y desnaturalizarla", enfatizó la vicepresidenta, quien aseguró que seguirá militando por los derechos "de todas las mujeres". Finalizó explicando que ella marchaba cada 8 de marzo porque ese es un día internacional que provoca reflexión "no solo por la situación de mujeres uruguayas, sino por las mujeres del mundo". "En América Latina la pobreza tiene cara de mujer y de niña", concluyó la vicepresidenta.