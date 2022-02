La checa Bouzkova elimina a la española Sorribes en Zapopan

Guadalajara (México), 25 feb La checa Marie Bouzkova eliminó este viernes por 6-4, 6-1 a la española Sara Sorribes, campeona defensora, y se clasificó a la semifinal del Abierto de Zapopan. Bouzkova, de 23 años, se medirá este sábado a la china Qiang Wang, quien más temprano superó a la eslovaca Anna Schmiedlova en 1h 24 con parciales de 6-2 y 6-3. En el partido Sorribes arrancó con autoridad el primer set, fue determinante con su servicio y quebró en el segundo juego gracias a sus golpes desde el fondo de la cancha con lo que se puso arriba 3-0. Bouzkova, 96 en el ranking, reaccionó, afianzó su servicio y ajustó en sus devoluciones para romper el saque de la española con lo que igualó la manga 3-3; tomó ventaja 5-4 con quiebre en el noveno juego y finiquitó el set 6-4. Sorribes, de 25 años, perdió precisión en su servicio en la segunda manga; la checa rompió en el primer juego, pero la española se sacudió el mal momento al recuperar la iniciativa en el segundo, una respuesta efímera porque de nuevo sufrió quiebres en los juegos tres y cinco. Marie sólo tuvo que conservar su servicio; ganó el set 6-1 con otro rompimiento en el juego siete. En otro partido, la rusa Anna Kalinskaya eliminó a la cuarta favorita, la colombiana Camila Osorio, por 6-4 y 6-1, en 1h 20 de partido y se instaló en la semifinal. Kalinskaya se enfrentará este sábado a la estadounidense Sloane Stephens, sexta clasificada, quien venció a la australiana Daria Saville en tres sets 4-6, 6-3 y 6-2 en 2h 29. Luego de superar a Osorio, Kalinskaya explicó cuál fue la clave para avanzar a la semifinal. "Entré con una mentalidad muy agresiva y estuve muy concentrada para mantener mi servicio; me sentí muy bien. Es grandioso tener la oportunidad de jugar esta semifinal en México", mencionó. La rusa aprovechó que la colombiana no pudo reponerse de una baja en su estado físico al final del primer set, situación que Camila explicó. "Me sentí algo débil; me hidraté, pero durante el partido ya no logré estar al 100, no podía correr, no me sentía muy apta, pero quise terminar, y reconozco que Anna me ganó bien", aceptó Osorio. El torneo, que transcurre en cancha dura, tiene una bolsa de premios de 262.727 dólares.EFE as/gb/og