Erdogan promete a Zelenski seguir trabajando para un alto el fuego en Ucrania

Estambul, 26 feb El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este sábado en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proseguir su esfuerzos para conseguir un alto el fuego en la guerra en Ucrania. "El presidente Erdogan expresó que realiza esfuerzos para proclamar cuanto antes un alto el fuego para no perder más vidas ni perjudicar más a Ucrania", señala un mensaje de la Presidencia de Turquía en Twitter. Erdogan habló con Zelenski sobre la intervención militar rusa en Ucrania ofreciendo sus condolencias por los fallecidos y deseando pronta recuperación a los heridos, explica otro mensaje del organismo. Desde hace semanas, Erdogan ha hecho llamamientos para una solución diplomática del conflicto, ofreciéndose como anfitrión para un encuentro directo entre Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, y en su última conversación telefónica con el lider ruso, el miércoles, reiteró su invitación. Zelenski destacó hoy en un tuit en inglés la conversación con Erdogan, al que calificó de "amigo", y le agradeció a él y al pueblo turco su "fuerte apoyo". "La prohibición del paso de navíos militares rusos al Mar Negro y un apoyo significativo militar y humanitario para Ucrania son extremadamente importantes hoy. El pueblo ucraniano nunca lo olvidará", agregó Zelenski. Algunos medios, como la agencia Interfax Ukraine, interpretaron el tuit en el sentido de que ya se confirmaba esa prohibición, que Kiev había pedido varias veces en los últimos días, pero altos cargos turcos han señalado a la prensa que esta decisión no se ha tomado de momento. Ayer mismo, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, señaló a la cadena turca NTV que Turquía cumpliría meticulosamente con el Convenio de Montreux, "sin doble vara de medir", si finalmente se decide que el conflicto de Ucrania se puede definir como "guerra" bajo la ley internacional. Este convenio, firmado en 1936, obliga a Turquía a cerrar el Bósforo y el Estrecho de los Dardanelos a los navíos militares de las potencias implicadas en una guerra, pero prevé que los buques registrados en un puerto del Mar Negro sí tienen derecho a pasaje para regresar a su base. Esta cláusula se aplica cuando Turquía es neutral, mientras que Ankara es libre de adoptar cualquier actitud si es parte del conflicto, si bien Erdogan pareció descartar esta opción al declarar el miércoles que las relaciones políticas, militares y económicas no le permiten a Turquía romper ni con Ucrania ni con Rusia.