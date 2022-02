El 4YFN reunirá más de 600 empresas emergentes, hasta un 40 % internacionales

Barcelona, 26 feb La octava edición de la feria 4 Years From Now (4YFN) reunirá a más de 600 empresas emergentes, entre un 35 y un 40 % de ellas internacionales, y volverá a demostrar que "el ecosistema emprendedor está en un muy buen momento", como ya se evidenció el año pasado. Así lo explica en una entrevista con Efe el director de 4YFN, Pere Duran, que destaca que esta será la segunda vez consecutiva en la que esta feria se celebre en el recinto de Fira Gran Via, junto al Mobile World Congress (MWC), ya que en sus anteriores seis ediciones se llevó a cabo en Montjuïc. "Creo que ya no hay marcha atrás. Ambas partes están muy satisfechas con las sinergias que se dieron y se va a volver a ver este año", apunta Duran. En 2021 "la experiencia fue muy buena y positiva" porque las empresas emergentes del evento pudieron entrar en contacto con grandes multinacionales, lo que hasta entonces era más complicado debido a la distancia física entre un congreso y otro. De hecho, en la deslucida edición del Mobile del año pasado, que debido a la pandemia reunió a una quinta parte de los asistentes de 2019, fue en el 4YFN donde se registró más dinamismo y actividad. Los congresistas del 4YFN de 2022 procederán de hasta 35 países, lo que permitirá disfrutar de "una gran representación del sistema tecnológico", un fiel retrato del estado en el que se encuentra el sector. El salón se ubicará, en concreto, en el pabellón 6 de la Fira Gran Via y GSMA, la patronal organizadora tanto de este evento como del MWC, prevé más de 4.000 millones de euros de inversión disponible para las empresas expositoras. "El 4YFN es básicamente un evento de 'startups' digitales que tiene como objetivo acelerar su crecimiento, ayudándolas a comercializar sus productos o a conseguir fondos", relata Duran. Se basa en "tres pilares fundamentales": una parte expositiva, en la que las empresas presentan sus productos al público y que ayuda a "ver lo que sucede en el sector"; otra de "aprendizaje", gracias a las distintas ponencias y talleres que tendrán lugar, y una tercera de trabajo en red o 'networking', posiblemente la más relevante para las empresas. Duran señala la gran internacionalización de esta feria, que pese a la situación de pandemia contará con la participación de numerosas empresas asiáticas, uno de los principales centros mundiales de innovación. Aplaude, asimismo, el "papel referente" que juega Barcelona en este "ecosistema emprendedor", un "polo de atracción de talento increíble" que ve recompensado el esfuerzo de las administraciones públicas y que refuerza su confianza gracias a numerosos "casos de éxito" como los de Factorial, Glovo, Travelperk o Wallapop. "Barcelona es un polo de atracción y tener un evento de calado de estas características es fundamental para que la ciudad sea un referente tecnológico", afirma Duran. Con todo, y pese a tener su origen en la capital catalana, el futuro del 4YFN estará irremediablemente ligado al del MWC, cuyo contrato con Fira de Barcelona termina, en principio, en 2024. Duran anima a asistir al 4YFN, "la mejor manera de entender qué está sucediendo en el ecosistema global" de innovación, en una edición que pivotará sobre tres granes ejes: la digitalización de los sectores salud, finanzas y educación. En el evento participarán unos 300 ponentes, entre los que destacan el cofundador de Glovo Sasha Michaud; la presidenta del Italian National Innovation Fund, Francesca Bria; el consejero delegado de Meetup, David Siegel, y el cofundador de N26 Maximilian Tayenthal. No faltarán tampoco los premios 4YFN, que forman parte de los Global Mobile Awards (GLOMO Awards) de la GSMA: los cinco finalistas son Authena, IDUN Technologies, Nax Solutions, Citibeats y ROYBI Roboi, estos últimos tres españoles.