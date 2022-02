Canciller hondureño: Hernández fue capturado con el mecanismo que él fijó

Eduard Ribas i Admetlla Washington, 25 feb El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, rechazó este viernes que se violaran los derechos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández durante su arresto y subrayó que fue capturado bajo el procedimiento que él mismo había establecido cuando estaba en el poder. "Se le dio la oportunidad de entregarse, los derechos le fueron respetados; el procedimiento es el mismo que había fijado el mismo Juan Orlando Hernández para este tipo de situaciones", reivindicó el canciller hondureño en entrevista con Efe en la Embajada de Honduras en Washington. Reina viajó esta semana a Estados Unidos para estrechar la colaboración con ese país en materia migratoria, económica y de combate a la corrupción y al narcotráfico tal y como acordaron la nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en un encuentro el 27 de enero. Esta nueva etapa se escenificó el pasado 14 de febrero con la detención de Hernández (2014-2017), quien pocos días después de dejar el poder fue capturado y esposado de manos y pies en su casa por una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. Ante las críticas por la dureza del arresto, el canciller hondureño sostuvo que "no se violentó ningún derecho" del expresidente, subrayó que se le ha permitido la visita de familiares y recordó que el mismo Hernández modificó la Constitución para permitir la extradición de hondureños. Además, recordó que está acusado de delitos "muy graves" y que en otros países este tipo de acusados también "van asegurados". Sobre el caso, Reina consideró "penoso" que Hernández haya sido procesado por las autoridades judiciales de Estados Unidos en lugar de las hondureñas, y sentenció que eso "debe hacer reflexionar mucho" sobre la necesidad de mejorar el sistema de Justicia en Honduras. "Obviamente deberían ser las instituciones hondureñas las responsables de investigar si hay crímenes de funcionarios, investigar si hay delitos ligados al narcotráfico y la corrupción", expresó. Para el canciller la corrupción en anteriores Administraciones es también responsable de la crisis migratoria en la región, ya que calcula que se desviaron 6.000 millones de dólares de fondos públicos que podrían haber servido para mejorar el bienestar de los hondureños. Por ello busca con Estados Unidos atender las causas de la migración forzada, como la falta de oportunidades y de empleos, afirmó. CONDENA LA INVASIÓN DE UCRANIA Su visita a Estados Unidos ha coincidido con la invasión rusa de Ucrania, ante la cual el canciller lamentó "enormemente que se haya llegado al uso de la fuerza" y se haya violado "la integridad del territorio ucraniano". A pesar de la lejanía del conflicto respecto a Honduras, Reina predijo un "impacto enorme" en todo el mundo por la subida de precios del petróleo, y apoyó una solución "pacífica" en el marco de Naciones Unidas. Hasta el momento, su Gobierno solo ha identificado a un hondureño residente en Ucrania y está en contacto con la Embajada de México en Kiev para sacarlo, ya que Honduras no cuenta con legación diplomática allí. Durante su viaje a Washignton también se anunció el cese del hasta ahora embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Fernando Suazo. El canciller justificó esta decisión porque los embajadores "son representantes de la presidenta" y al frente de las embajadas se requiere a "profesionales que se identifiquen con las políticas" del nuevo Gobierno. Asimismo, Reina afirmó que para el Ejecutivo hondureño "no es una prioridad" formalizar las relaciones diplomáticas con China y de momento mantendrá con Taiwan la relación que ha tenido hasta ahora Honduras, uno de los pocos países que reconocen el Gobierno de la isla. Aunque admitió que "el comercio con China es bastante alto", consideró que la relación con Taiwan sigue siendo "beneficiosa para el pueblo hondureño" y no necesita "buscar una alternativa". En cambio, el Ejecutivo de Xiomara Castro restableció desde el primer día las relaciones diplomáticas con Venezuela, ya que "el Gobierno del presidente (Nicolás) Maduro es el existente". "Tenemos una visión de respeto y acercamiento hacia Latinoamérica, Suramérica y el Caribe bajo el principio de no intervención en asuntos internos, respetando su soberanía y buscando la mejor relación con esas naciones que son amigas y hermanas", concluyó. EFE er/cfa (video)