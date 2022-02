Autoridades venezolanas contabilizan 480 nuevos casos de covid-19

Caracas, 25 feb Las autoridades venezolanas contabilizaron 480 nuevos contagios de la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el país alcanzó la cifra de 513.427 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, informó este viernes el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. "A 712 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 480 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria", dijo el ministro en su cuenta en Twitter. Detalló que la lista de nuevos contagios la encabeza Zulia, con 132, sigue Mérida con 117, Miranda con 54, Caracas con 30, Delta Amacuro con 26, Guárico con 23, Sucre con 22, Yaracuy con 15 y Táchira con 13 casos. Le siguen Aragua con siete, La Guaira y Cojedes con cinco en cada entidad, Lara y Falcón con cuatro cada estado, Bolívar y Monagas con tres cada uno, Carabobo y Nueva Esparta con dos casos nuevos en cada región y Anzoátegui, Barinas y Portuguesa con un caso en cada estado. Con estas cifras, Venezuela llegó a 513.427 casos confirmados, si bien 500.530 son personas recuperadas, lo que representa el 97 % de los contagios. Además, Ñáñez reportó tres nuevos fallecidos en las últimas horas, para llegar a la cifra de 5.628 desde la llegada de la covid-19 a Venezuela. De las muertes registradas por las autoridades, dos fueron en Zulia y una en el estado Trujillo. El ministro finalizó su reporte pidiendo a los venezolanos no descuidar las medidas de bioseguridad en estos días de asueto por carnaval. Este miércoles, la ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció que ocho trabajadores de la salud venezolanos murieron con criterios para covid-19 entre el 30 de diciembre y el 31 de enero pasado, con lo que la cifra total de sanitarios fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 823. "Reporte de personal de salud fallecidos con criterios para covid-19. En el mes de enero reportaron siete fallecidos, y uno del 30 de diciembre, para un total, durante todo el periodo, de 823", explicó la organización en su cuenta de Twitter. Un día antes, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela alcanzó la meta de 102 % de ciudadanos mayores de 18 años vacunados con la "dosis completa" contra la covid-19, aunque no explicó a qué se debe que el porcentaje supere en un 2 % al total de la población mayor de edad. No obstante, datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizados al 18 de febrero, refieren que 14.966.671 ciudadanos venezolanos han sido vacunados con dos dosis de la vacuna contra la covid-19, lo que equivale a 49,8 % de personas con la pauta completa.