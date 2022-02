Australia impondrá sanciones directas sobre Putin por la invasión de Ucrania

Sídney (Australia), 26 feb El gobierno de Australia anunció este sábado una nueva ronda de sanciones dirigidas directamente sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, por la decisión de invadir Ucrania. "Es una medida excepcional sancionar a mandatarios, pero la situación es excepcional", subrayó la ministra de Exteriores, Marise Payne, en una rueda de prensa tras regresar a su país de una gira por Europa y el Sudeste de Asia. "Putin tiene un poder personal sin precedentes sobre su país y ha elegido ir a la guerra contra un vecino que no representaba una amenaza para Rusia, porque quiere revertir la historia y quitarle la libertad y la democracia que el pueblo ucraniano eligió para sí mismo", declaró la canciller australiana. Esta es la tercera ronda de sanciones impuestas por Australia contra políticos, militares y oligarcas rusos, además de varios bancos y prohibir la inversión en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania y autoproclamadas repúblicas populares cuyo reconocimiento ruso aceleró la invasión. Payne avanzó que estudian más sanciones -en la misma línea de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y otras naciones aliadas-. "La próxima prioridad inmediata es continuar con las sanciones al círculo cercano de Putin y a la industria de defensa de Rusia”, adelantó Payne. El Gobierno de Australia, un aliado histórico de EE.UU., ha expresado en varias oportunidades que no tiene intención de desplegar tropas en el este de Europa porque tiene que mantener la seguridad en el Indopacífico, pero se comprometió al envío de ayuda militar "no letal" y suministros médicos. EFE aus-nc/gcf