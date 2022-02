Absuelto expolicía que mató a un hombre en una discusión en un cine de EEUU

Miami, 25 feb Un jurado absolvió este viernes a un policía retirado que en 2014 mató de un tiro a un hombre en un cine de Florida (EE.UU.) tras discutir con él porque estaba usando su teléfono móvil. Curtis Reeves, que estaba acusado de asesinato en segundo grado, fue considerado no culpable por el jurado, que entendió que el exagente actuó en defensa propia, según recogen medios locales. Reeves, que en el momento de los hechos tenía 71 años, disparó a Chad Oulson, de 43 años, tras discutir con él por hacer casi omiso a sus peticiones para que dejara de usar su teléfono móvil durante la proyección de una película. Según las autoridades, tras exigirle que dejara el móvil -que Oulson estaba usando para enviar mensajes a la guardería de su hija-, Reeves salió de la sala para quejarse ante el personal del cine. Cuando regresó, Oulson ya no estaba usando el teléfono, pero los dos volvieron a intercambiar palabras y la víctima tiró un paquete palomitas a la cara del agente retirado, que casi inmediatamente sacó su pistola y disparó. La bala alcanzó a Olson después de rozar la mano de su mujer, que resultó herida, y provocó el fallecimiento del hombre, mientras que el tirador fue inmovilizado por otro espectador hasta que llegó la policía. En el juicio, Reeves argumentó que disparó al temer por su vida, asegurando que Oulson estaba fuera de control y que, dada su edad, no habría podido hacerle frente de otra forma. El proceso se prolongó durante años, primero por los intentos del hombre para acogerse a una polémica ley de Florida que da inmunidad al acusado si un juez determina que tenía la "creencia razonable" de que su vida estaba en peligro o que podía sufrir un grave daño y después por varios recursos y el estallido de la pandemia de covid-19. EFE mvs/rrt