Zelenski dice que Ucrania frustró los planes del primer día de la invasión

Kiev, 25 feb El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que los defensores de país han frustrado los planes operativos de la invasión rusa en el primer día, en una alocución televisiva a la nación, en la que además recalcó que las sanciones impuestas contra Rusia la víspera son "insuficientes". "Nuestros muchachos y muchachas, todos los defensores de Ucrania no le permitieron al enemigo llevar a cabo el plan operativo de la invasión en el primer día", dijo el jefe del Estado, que resaltó que en la mayoría de las direcciones ha sido frenado el avance de las tropas rusas y se libran combates. Denunció que por segundo día consecutivo Rusia ataca con misiles las ciudades de Ucrania. "Dicen que las infraestructuras civiles no son objetivo: ¡mentira!", enfatizó el mandatario ucraniano, quien reiteró que los ataques rusos recuerdan a los que fue sometida Kiev en 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. Zelenski subrayó que objetivo de ese ataque es no solo presionar al Gobierno de Ucrania, sino a todos los ucranianos. "Defendemos nuestro Estado solos. Las fuerzas más poderosas del mundo observan desde lejos", dijo, para añadir: ¿Acaso las sanciones de ayer han persuadido a Rusia? Sentimos en nuestros cielos y nuestra tierra que esto es insuficiente". EFE ot-bsi/cae/jac