Un doblete de Baumgartner sitúa al Hoffenheim en plazas de Liga de Campeones

Redacción deportes, 25 feb Un doblete del austríaco Christoph Baumgartner en los últimos cinco minutos de encuentro permitió al Hoffenheim alzarse con un sufrido triunfo (2-1) sobre el Stuttgart, que permitió a los de Sebastian Hoeness auparse a los puestos de acceso a la Liga de Campeones. Si a los 85 minutos Baumgartner estableció con un sensacional remate el (1-1) cinco minutos más tarde, en el 90, el internacional austríaco no desaprovechó la falta de contundencia de la zaga visitante para convertir un balón suelto en el área el definitivo 2-1. Goles que dejaron sin premio el buen trabajo de un Stuttgart, que pareció en disposición de romper la racha de ocho jornadas consecutivas -seis derrotas y dos empates- sin conocer la victoria, tras adelantarse a los 58 minutos en el marcado con un gol del japonés Wataru Endo. Si en la primera mitad Chris Führich había desaprovechado una inmejorable ocasión para firmar el 0-1 tras estrellar en el poste un magnífico pase del portugués Tiago Tomas, a los trece minutos del segundo período Endo no falló al remachar a las redes un balón prolongado por el delantero austríaco Sasa Kalajdzic tras un saque de esquina. Un marcador que pareció castigar la falta de acierto de un Hoffenheim que los primeros 45 minutos dispuso de una doble oportunidad para adelantarse en el marcador. Ni el capitán Benjamin Hubner, que vio como su cabezazo era respondido por el cancerbero visitante con una sensacional intervención, ni el checo Pavel Kaderabek, que envió el rechace al larguero, pudieron llevar el balón a las redes. Y cuando lo lograron el gol no subió al marcador, como ocurrió a los 42 minutos en un remate de Hubner que el colegiado del encuentro, a instancias del videoarbitraje, anuló por un fuera de juego previo del francés Georginio Rutter. Errores que parecieron pesar, y de que manera, en la segunda parte a un Hoffenheim, que con el marcador en contra, careció de la claridad de ideas para transformar en ocasiones su dominio territorial. Un atasco del que sacó a los locales el austríaco Christoph Baumgartner, que con dos chispazos finales permitió al Hoffenheim sumar un triunfo (2-1) que le aupó a la cuarta plaza de la clasificación con tres puntos más que el Leipzig que visitará el próximo domingo el campo del Bochum. Por su parte, el Stuttgart, pese a al buena imagen que mostró por momentos, seguirá anclado en la penúltima plaza de la clasificación a cuatro puntos de la salvación.EFE. jv/jl