"The father", de Florian Zeller, premio César al mejor filme extranjero

París, 25 feb "The father", película del francés Florian Zeller protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, ganó este viernes el premio César a mejor película extranjera, una categoría en la que también competía "Madres paralelas", del director español Pedro Almodóvar. Estaban igualmente en liza "Compartiment Nº6", del finlandés Juho Kuosmanen, y "Drive my car", del japonés Ryusuke Hamaguchi. "La loi de Téhéran", del iraní Saeed Roustayi, "Julie (en 12 chapitres)", del noruego Joachim Trier, y "First cow", de la estadounidense Kelly Reichardt completaban la lista de nominados. "The father" continuó así en Francia una exitosa carrera internacional, tras haber ganado en 2021 dos Óscar a mejor actor (Hopkins) y mejor guion adaptado, y dos premios BAFTA de nuevo en esas mismas categorías. La gala de entrega tuvo lugar en la sala Olympia de París, con el actor y director francés Antoine de Caunes como maestro de ceremonias y la actriz australiana Cate Blanchett como destinataria del César de Honor. Almodóvar no fue premiado esta vez pero mantiene un largo vínculo con los principales galardones cinematográficos de Francia. En 1993 se impuso en el apartado de mejor película extranjera con "Tacones lejanos" y repitió victoria en el año 2000 con "Todo sobre mi madre", mientras que en 2003 "Hable con ella" fue ensalzada como mejor filme de la Unión Europea. En 1999 recibió el César honorífico de manos de Rossy de Palma, en 1991 estuvo nominado con "Átame", en 2007 con "Volver" y en 2020 con "Dolor y gloria", así como en 2005 con "La mala educación", en este último caso como candidata a mejor película de la UE. EFE mgr/cd