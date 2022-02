Simeone: "Hace falta seguridad, contundencia y transmitir tranquilidad"

Madrid, 25 feb En "tiempos de dificultad" como los que vive el Atlético de Madrid, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone considera que hay que transmitir "seguridad, contundencia y tranquilidad", tres elementos que bajo su punto de vista su equipo sintió en las reuniones con los directivos del club de la semana pasada, lo que les ha permitido "crecer" en los últimos encuentros. "Yo siempre creo que en los momentos de dificultad, cuando los resultados no son los deseados, hace falta seguridad, contundencia y transmitir tranquilidad. Sentimos eso en estos últimos días, y a partir de este comportamiento el equipo empezó y empieza a crecer", explicó el entrenador en rueda de prensa, en referencia a la reunión de la directiva con la plantilla antes del entrenamiento del viernes 18. Tras ese encuentro del consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín con la plantilla y el cuerpo técnico, el Atlético ganó 0-3 en El Sadar ante el Osasuna y empató 1-1 contra el Manchester United en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Simeone fue preguntado sobre si cree que será el punto de inflexión definitivo para el equipo. "Lo veremos en el andar de la Liga y seguramente cuando estemos terminando podremos destacar que sí o que no", respondió. El próximo duelo de esta 'Liga de 14 partidos' que el club se planteó antes del duelo contra Osasuna con el objetivo de entrar en los cuatro primeros puestos que dan acceso a la Liga de Campeones será contra el Celta de Vigo, el sábado a las 21.00 horas (20.00 GMT) en el estadio Wanda Metropolitano. En ese duelo, Simeone espera que el equipo siga en línea ascendente. "Queremos seguir evolucionando como el equipo lo viene haciendo a partir de estos dos partidos, que tuvimos la regularidad de mantener un juego estable en lo que buscamos y lo que queremos, y seguir mejorando, eso es lo que queremos", señaló el entreandor argentino, a quien las dos últimas actuaciones de su equipo le transmiten "solidez y confianza", que les permiten "alimentar la parte emocional" de la plantilla. Ese objetivo de la cuarta plaza, la última que da acceso a la Liga de Campeones tiene una gran cantidad de competidores, con cinco equipos en un margen de cinco puntos, desde los 42 de Barcelona (con un partido menos) y Atlético de Madrid, los 39 del Villarreal, los 38 de la Real Sociedad (con un partido menos) y los 37 del Athletic Club. Frente a esa situación, Simeone recordó que en la temporada posterior al título liguero de la campaña 2013-14, la primera de las dos Ligas que ha conquistado dirigiendo al conjunto rojiblanco, acabaron peleando por ese puesto "hasta el final con Valencia y Sevilla", y se clasificaron en la última jornada. "Siempre es complicado en la liga española. porque todos los equipos juegan muy bien, han evolucionado a más y a mejor los competidores, y lo más importante es evolucionar nosotros, tenemos que pensar en nosotros mismos, en estos 13 partidos que nos quedan de la liga de 14 que empezamos la semana pasada", señaló. Tras esos equipos en pelea por la cuarta plaza está precisamente su rival de mañana, un Celta que es noveno con 32 puntos y del que destacó su buen trato de la pelota. "Seguramente tendrá mucha posesón porque se posiciona muy bien para generar juego y ataque continuo. No me espero otra cosa que un rival duro y con posesiones largas", pronosticó. El entrenador del Atlético no descartó algunos cambios en su alineación inicial para dar descanso después del esfuerzo del miércoles. "Está claro que venimos de hacer un esfuerzo muy grande, con muchos chicos que hicieron muchos kilómetros durante el partido y mañana decidiremos en la mañana con quiénes empezaremos y quieres entendemos que pueden llevar adelante el partido de la mejor manera", concluyó.