Serbia mantiene silencio ante la invasión de Rusia en Ucrania

Belgrado, 25 feb Serbia, un estrecho aliado de Rusia que negocia desde hace años su entrada en la Unión Europea (UE), es hasta el momento el único país europeo que no ha condenado la violenta invasión rusa de Ucrania. Si bien el presidente serbio, el nacionalista populista Alkesandar Vucic, tiene previsto ofrecer una declaración sobre los sucesos en Ucrania este viernes por la tarde, el país balcánico ha mantenido un llamativo silencio en las primeras 36 horas del ataque ruso. El pasado martes, antes de la invasión, el mandatario serbio había defendido la integridad territorial de Ucrania aunque rechazó condenar a Rusia por la concentración de tropas rusas en torno a Ucrania, alegando las históricas relaciones con Moscú. Mientras, la prensa oficialista serbia, cercana al presidente, ha estado informando sobre el inicio de la guerra con clara simpatía hacia Rusia. El Novosti asegura que el ataque ruso es "una respuesta a las amenazas de la OTAN", el diario Informer habla de un "ataque relámpago de Putin", mientras que Alo titula hoy "El huracán ruso azotó a Ucrania" y asegura que las sanciones europeas contra Rusia, a las que Serbia no se ha unido, "están sobre pies resbaladizos". El propio Vucic reconoció hace unos días que el 80 % de los medios serbios "no son objetivos y están de lado ruso pase lo que pase", mientras que el 20 % restante es a priori contrario a los rusos. Ya en 2014, Serbia no impuso sanciones a Rusia por la crisis de Ucrania, como hicieron los países de la UE. EFE Sn/jk/jgb