Portugal adelanta el envío de tropas a Rumanía y agilizará los visados a ucranianos

Lisboa, 25 feb Portugal adelantará el envío de una compañía de infantería a Rumanía en el marco de la OTAN que estaba previsto inicialmente para la segunda mitad del año y agilizará la acogida de refugiados ucranianos con la concesión de visados inmediatos. El primer ministro portugués, António Costa, explicó en rueda de prensa tras la cumbre por videoconferencia de la OTAN que la compañía de infantería está formada por 174 efectivos y partirá a Rumanía "en las próximas semanas". "Portugal, además de las fuerzas que este año tiene en el comando europeo de la OTAN, decidió anticipar del segundo trimestre a este la movilización de una compañía de infantería que actuará en Rumanía y que será desplegada en las próximas semanas", señaló. El potencial envío anticipado de estos militares ya fue autorizado por el Consejo Superior de Defensa Nacional en su reunión de ayer jueves, cuando también se dio luz verde a la movilización de dos fuerzas de respuesta rápida de militares en el marco de la OTAN, que podrán ser activadas para misiones de la Alianza. "Otros países están anticipando o reforzando su participación en estas naciones (vecinas de Ucrania), en una visión clara de unidad y disuasión ante la actuación de Rusia", dijo Costa, que calificó la acción militar como una "guerra contra la libertad de autodeterminación de un país democrático". E insistió: "Rusia tiene que entender que no sólo tiene que parar la agresión militar contra Ucrania, sino que no puede ni siquiera soñar en tener ninguna acción agresiva contra cualquier país de la OTAN o amigo de la OTAN, como Suecia y Finlandia". Sobre las amenazas de Moscú a estos dos países nórdicos por participar en la reunión de la OTAN, alianza de la que no forman parte, Costa consideró que significa que Rusia "entendió bien el mensaje" de lo que supone su presencia en la cumbre. VISADOS INMEDIATOS Por otro lado, Portugal agilizará la acogida de refugiados ucranianos y ha dado instrucciones a las embajadas lusas en Ucrania y los países limítrofes para conceder "visados inmediatos", aunque Costa no especificó si habrá criterios para poder acogerse a este proceso. "Portugal, que tiene el privilegio desde hace varios años de tener entre nosotros una comunidad ucraniana tan bien integrada, ha reafirmado su total disponibilidad para acoger a los que quieran proseguir su vida entre nosotros", dijo. Varios ministerios ya están coordinando una acción para "identificar oportunidades de trabajo" y conceder automáticamente números de identificación fiscal y de la Seguridad Social a los ucranianos que lleguen a Portugal. Unos 28.600 ucranianos residen en Portugal y son la quinta comunidad extranjera con mayor presencia en suelo luso, según los datos más recientes del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF).