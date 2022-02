Pochettino: el PSG tendrá una "motivación extra" por la final en París

París, 25 feb El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró este viernes que su equipo tendrá una "motivación extra" para alcanzar la final de la Liga de Campeones después de que la UEFA la situara en el Estadio de Francia, tras quitársela a San Petersburgo por la invasión rusa de Ucrania. "Será una motivación extra, una excitación, que la final se juegue en París. Yo ya he podido vivir una final y hacerlo en París sería algo increíble. Pero queda mucho trabajo por delante antes de pensar en eso", aseguró el técnico en rueda de prensa previa al duelo liguero de mañana contra el Saint-Etienne. El entrenador, sin embargo, no opinó que eso suponga algo especial para los aficionados. "Se ha tomado esta decisión por una situación compleja que nadie quiere. Para nuestros fans, se juegue en París o en otro lugar, el sueño es igual. No dudo de que los aficionados, en París o en otra ciudad, estarán presentes e igual de contentos si llegamos a la final", agregó. EFE lmpg/og