Piqué e Ibai, más allá de los eSports

Madrid, 25 feb Gerard Piqué e Ibai Llanos quieren ir más allá de los eSports. El futbolista y el presentador, que se han embarcado en los últimos meses en varios proyectos, desde la retransmisión de la Copa América de fútbol a un mundial de globos, lanzaron en diciembre Koi, su equipo de eSports, con el que quieren ir más allá de los videojuegos, asegura a EFE el director del club, Oriol Querol. "Dentro de Koi como un club que compite y tiene varios equipos, que de momento son de eSports pero pueden ser de otras disciplinas, estamos convencidos de que vamos a crecer y vamos a utilizar el paraguas de Koi para hacer otras cosas que probablemente no se hayan hecho hasta ahora", afirma Querol, consejero delegado de Koi y director de Kosmos Studios, la productora audiovisual de la empresa de Piqué. Aunque no quiere anticipar de qué competiciones se trata, si serán deportes tradicionales u otro tipo de disciplinas, el ejecutivo de Koi asegura que su objetivo es "romper con cosas que no se han hecho hasta ahora" y que esa búsqueda de nuevas competiciones "que ni siquiera tienen que ver con los eSports" va a producirse "tarde o temprano". Piqué y Llanos presentaron su club hace apenas dos meses, con una demostración de fuerza: reunieron 10.000 personas en el Palau Sant Jordi de Barcelona para dar a conocer el nombre, el escudo y los cinco componentes de su equipo del videojuego 'League of Legends', la competición más seguida del sector, y al que hace unas semanas han añadido un segundo conjunto, para el videojuego 'Valorant'. "El nacimiento de Koi ha sido un caso extraño porque muchas de las cosas que hemos hecho y la construcción del propio club se hicieron cuando ni siquiera se sabía cómo se llamaría el equipo, ni qué colores tendría la camiseta, ni qué forma tendría el escudo, ni cuál sería el 'roster' de jugadores. Estamos muy contentos porque las marcas creyeron en nosotros a ciegas", explica Querol. "KOI ES EL PROYECTO DE SU VIDA PARA IBAI" Indudablemente, la presencia del central del Barcelona y el comunicador de eSports, uno de los más seguidos del mundo en la plataforma de vídeo Twitch, con 9,5 millones de seguidores y más de 46.000 suscriptores de pago, según la herramienta 'Twitchtracker', han permitido a este equipo darse a conocer en tiempo récord. "Koi es el proyecto de su vida para Ibai, es el sueño que ha tenido siempre, tener un club de eSports, y creo que lo ha cumplido por todo lo alto, empezando fuerte con un club que ya de por sí ha tenido un impacto que pocos han tenido en la historia reciente de los eSports", considera Querol, que explica que el nacimiento del club surgió a raíz de la posibilidad de comprar una licencia de la Superliga, la máxima competición española de 'League of Legends'. La presencia del comunicador con un equipo propio se une a una novedad respecto a otras temporadas: la Liga de Videjuegos Profesional ha permitido a los clubes retransmitir sus propias competiciones a través de sus propios canales, además de en los oficiales de la competición, en una campaña a la que se han sumado a los 'eSports' clubes como el Barça, con su propio equipo de League of Legends, que ya se enfrentó al equipo de Piqué e Ibai con 138.300 espectadores en el minuto de oro de la retransmisión. "Ibai no es solo que cumpla el sueño de tener su propio equipo, sino que lo cumple pudiendo dar en su canal los partidos de su propio equipo, con lo cual es la jugada perfecta", afirma Querol. Esto se nota también en la competición, que ve cómo crecen las audiencias. "Tener clubes como el Barça, o como Koi, manteniendo a los Movistar Riders o los Vodafone Giants, hace una suma súper interesante y estamos notando cómo las audiencias están subiendo", asegura a EFE el director general de la Liga de Videojuegos Profesional, Jordi Soler, que destaca que esa posibilidad de retransmitir para los propios equipos ('costreaming') está "disparando los números" de audiencia. Piqué también está involucrado en el proyecto. "Los dos muy implicados desde el principio y aportando cada uno en lo que sabe: Ibai en la parte más deportiva y de contenido, que son dos de las patas más importantes del club, y Gerard desde la parte de negocio y conocimiento del mercado", agrega el ejecutivo. Al haberse incorporado en poco tiempo un equipo de 'Valorant', que acaba de estrenarse como disciplina al entorno competitivo español de los eSports y a la que llegaron "como una oportunidad", Querol reconoce que no descartan añadir nuevos juegos en el futuro. "Estamos solo a febrero, el equipo empezó en octubre, si en este tiempo ya hemos levantado dos equipos sería aventurado decir que es la intención para el resto del año, pero vendrán otras cosas y cuando las oportunidades pasen por delante nos tiraremos a la piscina, es más que probable", concluye el ejecutivo de Koi, el equipo de eSports de Ibai y Piqué, que quiere ir más allá. Miguel Ángel Moreno