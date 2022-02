Peso mexicano repunta pero perfila pérdida semanal, bolsa avanza

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes tras anotar en la víspera su caída diaria más pronunciada en tres meses y la bolsa avanzaba desde su menor nivel en un mes, en medio de un comportamiento volátil de los mercados a nivel global tras la invasión de Rusia a Ucrania.

* La moneda local cotizaba en 20.4220 por dólar, con una ganancia de un 0.58% frente a los 20.5410 del precio de referencia de Reuters del jueves, cuando retrocedió 1.56%, su peor jornada desde el 26 de noviembre.

* El peso perfilaba una moderada baja acumulada en la semana, con lo que cortaría una racha de tres alzas.

* El dólar caía un día después de registrar su mayor ganancia porcentual diaria en más de tres meses, mientras los inversores evaluaban sanciones a Rusia y se consideraba que datos de inflación de Estados Unidos probablemente evitarían que la Reserva Federal fuera demasiado agresiva en su próxima reunión de política monetaria.

* Nuevos misiles caían sobre la capital de Ucrania el viernes, mientras las fuerzas rusas seguían avanzando y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pedía a la comunidad internacional que haga más esfuerzos, diciendo que las sanciones anunciadas hasta ahora son insuficientes.

* "Teniendo en cuenta la rapidez con la que ha evolucionado todo esto y la volatilidad de los mercados durante semanas, no me sorprendería ver que el sentimiento sigue rebotando de un lado a otro", dijo Craig Erlam, analista de mercado de OANDA. "No hay nada estable en esta situación y eso probablemente seguirá reflejándose en los mercados".

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía a media jornada un 1.51% a 52,231.95 puntos. La plaza se encaminaba a registrar un marginal retroceso semanal.

* Destacaba un avance de un 5.32% a 44.75 pesos de las acciones de la operadora de restaurantes Alsea tras reportar el jueves que sus ganancias aumentaron en el cuarto trimestre.

* En el ámbito local, el instituto de estadística informó el viernes que la economía de México anotó en el cuarto trimestre del 2021 cero crecimiento, lo que representó una leve mejora frente a una estimación preliminar dada a conocer el mes pasado según la cual el país habría entrado en recesión técnica al registrar dos trimestres seguidos con contracciones. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez; Editado por Noé Torres)