Peso chileno se recupera de peor caída en una década: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno se recupera de su mayor pérdida en más de una década después de que las sanciones a Rusia no fueran tan perjudiciales como algunos temían, lo que redujo el riesgo de una presión adicional sobre los precios mundiales de la energía y la inflación.

La moneda chilena subía 2,2%, reduciendo el impacto de su peor caída en 11 años, registrada el jueves. Las bruscas oscilaciones del peso han provocado un aumento en la volatilidad implícita. La volatilidad implícita actual de una semana del peso es del 17,8%, la tercera más alta entre todas las principales monedas, solo por detrás del rublo ruso y la lira turca.

El peso chileno también es la segunda moneda de mercado emergente con mejor desempeño este año, superada solo por el real brasileño. Debido a los problemas geopolíticos globales, los alcistas que se apresuran a reequilibrar las posiciones están ejerciendo mucha presión sobre un mercado relativamente poco líquido.

El peso chileno probó el promedio móvil de 100 días, su principal indicador técnico, y una vez más encontró presión de venta del dólar, lo que lo ha llevado de regreso al nivel de los 800 por dólar que traspasó recientemente.

El peso colombiano y el sol peruano también suben debido a que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia no han sido tan drásticas como se esperaba y no han afectado las exportaciones de petróleo del país ni bloqueado el acceso a la red mundial de pagos Swift.

El sentimiento de riesgo mundial mejoró, y las bolsas europeas subían mientras que el dólar perdía terreno frente a la mayoría de las monedas de mercados emergentes.

Las tasas swap tanto en Chile como en Colombia apenas variaban, ya que los operadores esperan nuevos acontecimientos globales antes de modificar las alzas implícitas en los próximos meses.

La junta del banco central de Colombia celebra su reunión mensual, aunque no está programada una decisión sobre la tasa de interés. A pesar de algunas especulaciones sobre un posible aumento de emergencia, está opinión no es compartida por la mayoría de los operadores.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:

CLP Rises Back From Worst Drop in Over a Decade: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de FX que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.