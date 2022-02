Pakistán pide moderación en crisis entre Rusia y Ucrania tras visitar Moscú

Islamabad, 25 feb El ministro Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, instó este viernes a Rusia y Ucrania a mostrar moderación para la solución de la crisis entre ambos países, un día después de la cumbre celebrada en Moscú entre el primer ministro paquistaní, Imran Khan, y el presidente ruso, Vladimir Putin. “Pakistán quiere moderación (de todas las partes)”, dijo Qureshi durante una rueda de prensa en Islamabad centrada en los detalles de la visita de Khan a Moscú, la primera de un primer ministro paquistaní en más de dos décadas. En el atípico encuentro, que coincidió con el comienzo de la operación militar rusa contra Ucrania, Khan transmitió a Putin la perspectiva de Pakistán sobre la situación en Ucrania, a lo largo de una reunión de trabajo de más de tres horas, apuntó el ministro paquistaní, que también formó parte de la delegación que viajó junto al mandatario a Moscú. “El primer ministro está preocupado por la situación en Ucrania y tuvo la oportunidad de transmitir la perspectiva de Pakistán en el momento y el lugar adecuados”, dijo. De acuerdo con Qureshi, Pakistán, que no ha condenado hasta ahora la operación rusa, quiere que la situación se resuelva a través de la diplomacia. “Ni siquiera en este momento se puede descartar la diplomacia”, dijo el ministro, que consideró como tarea de todos los países "tratar de evitar que la situación se deteriore aún más mediante la diplomacia”. El enfoque de la visita, dijo, se centró en mejorar la cooperación bilateral en todos los campos, incluida la energía y la defensa, así como en discutir la seguridad y la estabilidad regionales, incluida la situación en Afganistán. En este encuentro, en el que no se firmó ningún acuerdo o compromiso, Pakistán mostró su interés en comprar gas de Rusia, rica en recursos naturales, a través de un oleoducto transfronterizo que atraviese Uzbekistán y Afganistán hasta llegar a Pakistán. Ambas partes también discutieron el retrasado proyecto de gas Pakistan Stream, también conocido como el gasoducto Norte-Sur, que se construirá desde la ciudad portuaria de Karachi hasta la ciudad oriental de Lahore, con la participación de empresas rusas. En este contexto, Pakistán reiteró su compromiso de forjar una relación "multidimensional" de largo plazo con Rusia, aseguró. El Gobierno paquistaní ha justificado la visita de Khan a Putin, anunciada esta misma semana, como un compromiso ya programado que decidieron mantener pese a la escalada contra Ucrania. “Pensamos en los pros y los contras y decidimos seguir adelante (con la visita)”, dijo hoy el ministro. Pakistán, que al igual que la mayoría de los países del Sur de Asia, ha evitado condenar las acciones de Rusia, ha decidido, según Qureshi, "no ser parte de ninguna campaña política (...) lo que sea de interés para Pakistán será nuestra prioridad”, concluyó. Representantes del Gobierno ruso y paquistaní prevén reunirse nuevamente los días 30 y 31 de marzo en China para una cumbre de vecinos de Afganistán, en la que se discutirá la situación humanitaria de este país devastado por la guerra, según la diplomacia paquistaní. EFE aa-igr/mvg/pddp