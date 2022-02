Países y organismos se disponen a acoger masivamente a refugiados ucranianos

Redacción Internacional, 25 feb La comunidad internacional se prepara para acoger en breve a refugiados y desplazados de la guerra en Ucrania, en una cifra que la ONU sitúa entre uno y cinco millones de personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ya está elaborando planes de contingencia "para la salida de una población de uno hasta tres millones de personas hacia Polonia, y de uno hasta cinco millones considerando todos los países vecinos", dijo este viernes la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Afshan Khan. Todo dependerá de la evolución del conflicto armado en Ucrania tras la invasión rusa, pero la representante de Acnur precisó que se ha decidido reactivar el plan que se puso en marcha frente a la crisis de refugiados que sacudió Europa entre 2015 y 2016, en esa ocasión como consecuencia de la guerra en Siria. Los informes que llegan a esa Agencia hablan de que aproximadamente 5.000 personas han cruzado de Ucrania a la vecina Moldavia, mientras que también se está observando la huida de ucranianos hacia Polonia, Rumanía y Eslovaquia. SOLIDARIDAD NECESARIA Khan avanzó que las agencias humanitarias de la ONU tendrán que suministrar ayuda no solo a los refugiados que salgan de Ucrania, sino también a las familias desplazadas dentro del país. La ONU cuenta con la solidaridad de los países vecinos y que mantengan sus fronteras abiertas para los refugiados de Ucrania, "incluidos aquellos que no son proclives a recibir familias y niños migrantes", dijo Khan. PRIMERAS MEDIDAS El Gobierno rumano eliminó este viernes la cuarentena obligatoria por covid-19 para todas las personas que entren a su territorio procedentes de Ucrania, después de que miles de ucranianos de las zonas fronterizas buscaran cobijo el jueves en Rumanía ante la invasión armada por parte de Rusia. De la medida también se beneficiarán aquellos desplazados ucranianos que ingresen en Rumanía a través de la vecina república de Moldavia. Por su parte, el Gobierno polaco ha habilitado ocho centros de acogida a refugiados junto a su frontera con Ucrania y puesto en marcha líneas telefónicas de ayuda y este viernes facilitó información en su web para los ucranianos que lleguen a Polonia. Según declaró este viernes el portavoz del Gobierno polaco, Stanislaw Zaryn, a la emisora polaca Radio Plus, durante el jueves se registró la llegada de unas 29.000 personas a la frontera polaca procedentes de Ucrania, "la mitad de las cuales, aproximadamente, ya tenían planeado llegar desde antes de la guerra", dijo. Y Moldavia mostró también su disposición a acoger a todos los refugiados ucranianos que lleguen al país huyendo de la invasión rusa en Ucrania. "Aunque en los próximos días el flujo de personas de Ucrania crezca recibiremos a todos los que nos pidan ayuda", dijo la presidenta del país, la reformista y pro-occidental Maia Sandu, en un discurso televisado a la nación. Agregó que, en las últimas 24 horas, más de 16.000 personas han entrado en Moldavia procedentes de Ucrania. Desde el otro lado del Atlántico, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha manifestado su disposición recibir a refugiados ucranianos, en medio de llamamientos de organizaciones de acogida al Gobierno estadounidense para que ofrezca cobijo a quienes huyen de la guerra. EUROPA DICE ESTAR LISTA La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y Demografía, Dubravka Suica, aseguró este viernes que la UE "está lista" para hacer frente a la crisis de refugiados de Ucrania, con "muchos países vecinos" dispuestos a acogerlos. Además, los ministros del Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión de emergencia este fin de semana para tratar cuestiones relacionadas la invasión rusa de Ucrania, anunció este viernes el titular francés, Gérald Darmanin. Su colega de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró que en esa reunión se tratará la posible acogida de refugiados provocados por la invasión rusa de Ucrania.