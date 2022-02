Obispos filipinos rechazan las "distorsiones" sobre la dictadura de Marcos

Bangkok, 25 feb La Conferencia Episcopal de Filipinas rechazó este viernes las "distorsiones radicales" sobre la dictadura de Ferdinand Marcos, de cuya caída se cumplen hoy 36 años, cuando faltan dos meses y medio para las elecciones presidenciales en las que su hijo "Bongbong" es el máximo favorito. En una carta pastoral a sus fieles, los obispos filipinos señalaron que, de cara a las elecciones del próximo 9 de mayo no quieren "favorecer a nadie más que la verdad" ante las "distorsiones radicales" en la historia de la Ley Marcial que implantó Marcos y la Revolución Popular Pacífica por la que fue derrocado en 1986. La Conferencia Episcopal no se refirió directamente a la candidatura de Ferdinand "Bongbong" Marcos, hijo del dictador fallecido en 1989, pero sí aludió a "granjas de troles que siembran el virus de las mentiras", en referencia a la maquinaria propagandística de Marcos en las redes sociales. "Estamos consternados por (...) el revisionismo histórico -la distorsión de la historia o su negación; la proliferación de noticias e historias falsas; la desinformación- la inoculación de falsas informaciones y narrativas para influir en la opinión de la gente, para ocultar la verdad, para difamar y chantajear a gente", criticaron los prelados. La Conferencia Episcopal, formada por 127 obispos, hizo un repaso de los abusos de derechos humanos durante la presidencia de Ferdinand Marcos (1965-1986), en especial desde que declaró la Ley Marcial en 1972, y recordó el importante papel de la Iglesia Católica en la caída de Marcos en 1986. Los obispos denunciaron entonces el fraude electoral en las elecciones del 7 de febrero de 1986 y animaron a sus fieles a salir a una de las principales arterias de Manila a defender a los soldados que se negaban a seguir las órdenes de Marcos, lo que provocó una revolución pacífica que terminó obligando a los Marcos a exiliarse en Hawái (EE. UU.). La Iglesia Católica, que mantiene una fuerte influencia en Filipinas, ha eludido hasta el momento decantarse por ninguno de los candidatos a las elecciones, aunque algunos miembros prominentes han criticado al candidato Marcos y 500 sacerdotes y monjas mostraron su apoyo esta semana a Leni Robredo, actual vicepresidenta y única candidata que parece tener alguna opción ante el hijo del dictador. La última encuesta publicada este mes por Pulse Asia indica que Marcos obtendría una abrumadora mayoría con el 60 % de los votos, mientras que Robredo se quedaría en el 16 % y otros candidatos como el exboxeador Manny Pacquiao, y el alcalde de Manila, Francisco Domagoso, no llegarían al 10 %. Según Transparencia Internacional, se calcula que 3.257 personas fueron ejecutadas de manera sumaria, 70.000 encarceladas y 34.000 torturadas desde que decretó la Ley Marcial en 1972 y que Ferdinand Marcos se apropió de forma ilícita de unos 10.000 millones de dólares. EFE bkk-esj/raa/jac (foto) (vídeo)