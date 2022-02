Nadal asegura que va por más en Acapulco, ahora contra el ruso Medvedev

Acapulco (México), 24 feb El español Rafael Nadal, quinto del ránking de la ATP, reconoció este jueves que haber alcanzado la semifinal de Acapulco a tan poco tiempo de ganar el Abierto de Australia es algo muy bueno, pero va por más. Nadal se enfrentará en la fase de los cuatro mejores al ruso Daniil Medvedev, quien amanecerá el lunes como líder del ránking mundial, en un partido que repetirá la final del primer Grand Slam del año, ganada por el manacorí en cinco sets. "Estamos en un torneo diferente; él está jugando muy bien y necesitaré estar a mi tiempo; tengo muchas ganas de jugar ese partido y voy a intentar dar lo máximo", señaló en una rueda de prensa. Nadal, cuarto favorito en Acapulco, derrotó este jueves por 6-0, 7-6(5) al estadounidense Tommy Paul y accedió a la semifinal para sumar su decimotercer triunfo consecutivo del año, mejor marca de su carrera en un inicio de temporada. Al referirse al duelo, dijo que el primer set es uno de los de mejor rendimiento en los últimos tiempos, pero en el segundo Paul mejoró y hubo otras condiciones. "Se complicó, pero volví al partido. Tenía los pantalones mojadísimos y hasta que me di cuenta, empecé a sacar sin bola en el pantalón porque estaba pesada", aseveró. Nadal dijo no tener idea de si tener un segundo set tan duro, como se espera el duelo de este viernes, fue alguno bueno. Señaló que eso nunca se sabe y probablemente no tenga ninguna influencia porque se trata de un partido diferente. Interrogado sobre la invasión de Rusia a Ucrania, Nadal comentó que de ese tema solo tiene opinión como ciudadano y le resulta increíble que en el siglo actual haya una guerra así. "Se me escapa de mi cabeza. No lo puedo comprender", acotó. De ganar el Abierto Mexicano, Nadal alcanzará a su compatriota David Ferrer y al austríaco Thomas Muster como máximos ganadores, con cuatro cetros en cada caso.EFE gb/ ga