Marsella-Basilea y Vitesse-Roma, en octavos de final

Redacción deportes, 25 feb Marsella-Basilea y Vitesse Arnhem-Roma son las dos eliminatorias más destacadas de los octavos de final de la Liga Conferencia, cuyo sorteo tuvo lugar este viernes en la sede de la UEFA en Nyon. El conjunto que dirige el argentino Jorge Sampaoli, procedente de la Liga Europa, superó en el denominado 'play off' al Qarabag con claridad (marcador global de 6-1) y ahora se las verá con un rival habituado en los últimos años a jugar en Champions como el Basilea suizo, que se metió en estos octavos al ganar el grupo H sin perder partido alguno. Mientras tanto, el Roma del luso Jose Mourinho, que acabó liderando el grupo C de esta Liga Conferencia, se medirá al Vitesse Arnhem neerlandés, que en su largo camino dejó en la cuneta al Anderlecht, fue segundo de su grupo tras el Rennes y sacó adelante la anterior eliminatoria contra el Rapid Viena. El Leicester City inglés, tras superar con contundencia al Randers danés, tendrá una complicada eliminatoria ante el propio Rennes; el PSV Eindhoven, que no lo tuvo nada fácil ante el Maccabi Tel Aviv, se medirá al Copenhague; otro histórico como el Feyenoord al Partizán serbio; y el Bodo Glimt noruego, la gran revelación del torneo, será el rival del AZ Alkmaar neerlandés. Los octavos se disputarán los días 10 y 17 de marzo. La final de esta nueva competición tendrá lugar en Tirana el 25 de mayo. - Emparejamientos de octavos de final: O. Marsella (FRA) - Basilea (SUI) Leicester (ING) - Stade Rennais (FRA) PAOK Salónica (GRE) - Gante (BEL) Vitesse Arnhem (NED) - Roma (ITA) PSV Eindhoven (NED) - Copenhague (DIN) Slavia Praga (CZE) - LASK Linz (AUT) Bodo Glimt (NOR) - AZ Alkmaar (NED) Partizan (SRB) - Feyenoord (NED) EFE jap/jag