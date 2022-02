Maradona, el eterno negocio napolitano

Nápoles (Italia), 25 feb Casi un millón de euros recaudó el Nápoles en camisetas homenaje. 390 euros por un tour privado del 'Diego'. Una foto a un altar a cambio de un café. Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos que ilustran la figura de Diego Armando Maradona en Nápoles y el eterno negocio que maneja la ciudad en la que se convirtió en leyenda. Ningún jugador es para una ciudad lo que Maradona es a Nápoles. Y los negocios saben aprovecharlo. El primero de ellos, claro, el club de fútbol al que llevó a lo más alto de Italia. La Società Sportiva Calcio Napoli recaudó 866.700 euros en menos de cinco horas el pasado noviembre gracias al argentino. El club sacó a la venta junto a su patrocinador principal, Emporio Armani, 5.778 unidades de una camiseta especial en homenaje a Maradona para conmemorar un año de su fallecimiento. Cinco horas tardaron en colgar el cartel de 'sold out' en la página web. La fiebre maradoniana no dejó rastro de ella. 'Napoli Official Tour', una empresa dedicada a organizar recorridos por toda la ciudad, tampoco desaprovecha la oportunidad de sacarle partido a Maradona. La entidad cobra casi 400 euros por un viaje privado a lo largo de la localidad en el que enseñan los lugares icónicos de la ciudad relacionados con el futbolista. Desde la casa en la que vivió hasta los locales que más frecuentó. El montante puede ascender hasta los 600 euros si el 'tour' lo hacen ocho personas. El 'Barrilete Cósmico' está en grafitis, estatuas, murales, tiendas, barcos o incluso en las clásicas motos napolitanas. Maradona es una leyenda incuestionable en el mundo del fútbol y Nápoles lo refleja a la perfección. Ahora, justo cuando se cumple un año y tres meses de su muerte, es también uno de los motores de la ciudad del sur de Italia. Todo gira a su alrededor. 'El Pelusa' está presente allá donde se mire en Nápoles, aunque hay determinadas zonas de la ciudad que son especiales en este sentido. Las callejuelas del 'Quartieri Spagnoli' (Barrio Español) están llenas de recuerdos y homenajes al 'Diego'. En cada cruce hay una pegatina, un mural. En este barrio empinado se encuentra el mayor altar a Maradona de toda la ciudad. Un espacio para venerar su historia. Y es precisamente aquí, en este barrio, donde los tenderetes dedicados a Maradona se multiplican. Y con ello, la afluencia turística. "Yo vivo de lo que vendo. Y Maradona es lo que más vende. Todo, se vende todo. La gente siempre compra cosas", dijo a EFE uno de los dueños de uno de los puestos. "Vienen de todos los lugares del mundo", añadió. "Antes, todos teníamos camisetas a la venta también, pero la covid y la pandemia nos ha dejado sin dinero y no podemos permitírnoslas", explicó. Son prácticamente incontables los negocios que se han creado y sobreviven gracias al jugador en esta zona. Muchas familias se mantienen única y exclusivamente gracias a la figura de Maradona.Otro establecimiento que consigue sacarle rédito al astro argentino es el Bar Nilo, situado en el centro histórico de Nápoles. Un altar dedicado al histórico 'Diez', con un mechón de pelo real, preside el local. "¿Has hecho una foto? Tienes que tomarte un café", avisa un cartel en el interior del comercio. Puedes verlo y salir, pero sacar una foto tiene un precio. El de un café, noventa céntimos. Muchos de estos negocios son ya de segunda generación. Hijos de personas que crearon un vínculo con el argentino durante su estancia en Italia y que ahora proyectan un aura sobre Maradona por el legado que dejó. Diego Armando Maradona da vida a Nápoles. Sobre todo a su gente. Su relevancia trascendió de lo futbolístico a lo económico en este lugar. Y parece que es un acuerdo mutuo, pero sobre todo, eterno. Tomás Frutos