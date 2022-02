Los misiles alcanzan Kiev a la espera del asalto ruso, el presidente ucraniano pide ayuda

Una protesta contra la guerra en la Plaza de la República, después de que el presidente ruso Vladimir Putin autorizara una operación militar en Ucrania, en París, Francia, el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Por Natalia Zinets y Aleksandar Vasovic

KIEV/MARIÚPOL, 25 feb (Reuters) -Nuevos misiles caían sobre la capital ucraniana el viernes, mientras las fuerzas rusas seguían avanzando y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pedía a la comunidad internacional que hiciera más esfuerzos, diciendo que las sanciones anunciadas hasta ahora no eran suficientes.

Las sirenas antiaéreas sonaban sobre la ciudad de 3 millones de habitantes, donde algunos se refugiaron en las estaciones de metro, un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara una invasión que ha conmocionado al mundo.

Las autoridades ucranianas dijeron que un avión ruso había sido derribado y se había estrellado contra un edificio en Kiev durante la noche, incendiándolo e hiriendo a ocho personas.

Un alto cargo ucraniano dijo que las fuerzas rusas entrarían en zonas de las afueras de la capital más tarde el viernes y que las tropas ucranianas estaban defendiendo posiciones en cuatro frentes a pesar de estar en inferioridad numérica.

Las ventanas de un bloque de apartamentos de 10 plantas cerca del principal aeropuerto de Kiev habían sido destruidas, y un cráter de dos metros lleno de escombros mostraba el lugar donde había impactado un proyectil antes del amanecer. Un policía dijo que hubo heridos, pero no muertos.

"¿Cómo podemos vivir en nuestra época? ¿Qué debemos pensar? Putin debería arder en el infierno junto con toda su familia", dijo Oxana Gulenko, limpiando los cristales rotos de su habitación. Un vecino, el veterano del ejército soviético Anatoliy Marchenko, de 57 años, no podía encontrar a su gato que se había escapado durante el bombardeo.

"Conozco a gente de allí, son mis amigos", dijo sobre Rusia. "¿Qué quieren de mí? Ha llegado a mi casa una guerra y ya está".

Los testigos dijeron que se escucharon fuertes explosiones en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, y las sirenas de ataque aéreo se hacían oír sobre Lviv, en el oeste. Las autoridades informaron de fuertes combates en la ciudad oriental de Sumy.

OBJETIVO NÚMERO UNO

Decenas de miles de personas han huido mientras las explosiones y los disparos sacudían las principales ciudades. Se ha informado de la muerte de decenas de personas. Las tropas rusas se apoderaron de la antigua central nuclear de Chernóbil, al norte de Kiev, en su avance hacia la ciudad desde Bielorrusia.

La agencia nuclear ucraniana dijo que estaba registrando un aumento de los niveles de radiación de la central desmantelada.

Zelenski dijo que entendía que las tropas rusas venían a por él, pero prometió quedarse en Kiev.

"(El) enemigo me ha marcado como el objetivo número uno", dijo Zelenski en un mensaje de vídeo. "Mi familia es el objetivo número dos. Quieren destruir políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado".

Rusia lanzó su invasión por tierra, aire y mar el jueves tras una declaración de guerra de Putin, en el mayor ataque a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Putin afirma que Ucrania es un Estado ilegítimo arrebatado a Rusia, una opinión que los ucranianos consideran un intento de borrar sus más de mil años de historia.

Los objetivos finales del presidente ruso siguen siendo desconocidos. Dice que no planea una ocupación militar, sino sólo desarmar a Ucrania y destituir a sus dirigentes. Pero no está claro cómo podría instalarse un líder prorruso sin controlar gran parte del país. Rusia no ha propuesto ningún nombre para tal cargo y nadie ha anunciado su intención de asumirlo.

Después de que Moscú negara durante meses que estuviera planeando una invasión, el hecho de que Putin la haya ordenado ha sorprendido a los rusos, acostumbrados a ver a su gobernante de 22 años como un estratega cauteloso. Muchos rusos tienen amigos y familiares en Ucrania.

Rusia ha reprimido la disidencia en el último año, y los principales enemigos políticos de Putin han sido encarcelados o han huido. Los medios de comunicación estatales han caracterizado implacablemente a Ucrania como una amenaza. Sin embargo, miles de rusos salieron a la calle para protestar contra la guerra, y cientos fueron rápidamente detenidos.

Una estrella del pop publicó un vídeo en Instagram en el que se oponía a la guerra, y la directora de un teatro estatal de Moscú dimitió diciendo que no aceptaría recibir su salario por parte de un asesino.

HORRIBLE

Reino Unido dijo que el objetivo de Moscú era conquistar toda Ucrania y que sus militares no habían cumplido sus principales objetivos el primer día porque no previeron que los ucranianos se resistieran.

"En contra de las grandes pretensiones de Rusia —y de la visión del presidente Putin de que, de alguna manera, los ucranianos serían liberados y se unirían a su causa—, se ha equivocado por completo y el ejército ruso no ha cumplido, en el primer día, su principal objetivo", dijo el secretario de Defensa, Ben Wallace, a Sky.

Los ucranianos hicieron circular el viernes la grabación no verificada de un buque de guerra ruso ordenando a un puesto de avanzada ucraniano en el mar Negro que se rindiera. Los ucranianos responden: "Buque de guerra ruso, vete a la mierda". Zelenski dijo que los 13 ucranianos murieron por un ataque ruso y que recibirían honores póstumos.

"Horribles ataques rusos con cohetes sobre Kiev", escribió en Twitter el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba. "La última vez que nuestra capital vivió algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi".

Ucrania, una nación democrática de 44 millones de habitantes, votó a favor de la independencia tras la caída de la Unión Soviética y recientemente ha intensificado sus esfuerzos para unirse a la alianza militar de la OTAN y a la Unión Europea, aspiraciones que enfurecen a Moscú.

Los países occidentales anunciaron sanciones financieras contra Moscú mucho más fuertes que las medidas adoptadas anteriormente, con la inclusión de sus bancos en una lista negra y la prohibición de importar tecnología. Sin embargo, no han llegado a obligar a Rusia a abandonar el sistema SWIFT de pagos bancarios internacionales, lo que ha motivado palabras contundentes por parte de Kiev, que afirma que las medidas más serias deben tomarse ahora.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes un proyecto de resolución que condenaría la invasión y exigiría la retirada inmediata de Rusia, aunque es seguro que Moscú la vetará. China, que firmó un tratado de amistad con Rusia hace tres semanas, se ha negado a describir las acciones de Moscú como una invasión.

Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo, y junto a Ucrania se encuentra entre los principales exportadores de cereales. La guerra y las sanciones perturbarán las economías de todo el mundo.

Los precios del petróleo y los cereales se han disparado. Los mercados bursátiles de todo el mundo, muchos de los cuales se desplomaron el jueves al conocerse el estallido de la guerra, se recuperaban ligeramente el viernes.

