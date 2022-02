Líderes de la UE acuerdan ambicioso paquete de sanciones contra Rusia

Actualiza con cierre de la cumbre, declaraciones de presidenta de la Comisión Europea. ///Bruselas, 25 Feb 2022 (AFP) - Los líderes de los 27 países de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves adoptar sanciones con "masivas y severas" consecuencias contra Rusia, en respuesta a su ofensiva militar en Ucrania, de acuerdo con una declaración adoptada en una cumbre de emergencia en Bruselas."Las sanciones cubrirán los sectores financiero, de energía y de transportes de Rusia", señala la declaración emitida tras la cumbre, y deberían ser adoptadas "sin demora".La UE ya había adoptado esta semana medidas restrictivas contra funcionarios y entidades rusas por el reconocimiento de la independencia de dos territorios separatistas prorrusos en el este de Ucrania.En la declaración, la UE pide "que Rusia cese inmediatamente sus acciones militares, retire incondicionalmente todas sus fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania y respete la integridad territorial, soberanía e independencia" de ese país.Rusia, apuntaron los líderes europeos en el texto, es "plenamente responsable por este acto de agresión y de toda la destrucción y las pérdidas de vidas humanas que causará. Será responsabilizada por sus acciones". - Cinco "pilares" - El detalle de las nuevas sanciones a ser adoptadas aún no fue formalmente divulgado.Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo al fin de la cumbre que las sanciones se centrarán en "cinco pilares": sector financiero, energía, transporte, control de exportaciones y restricciones de visados.De acuerdo con Von der Leyen, las sanciones tendrán un impacto "máximo sobre las élites rusas".El paquete de sanciones "hará aumentar la inflación, acelerará la salida de capitales y afectará progresivamente la base industrial" de Rusia, añadió la funcionaria.Un borrador de las medidas, al que AFP tuvo acceso, menciona una prohibición de nuevos depósitos de ciudadanos de Rusia en bancos europeos por valor superior a 100.000 euros, así como la venta de títulos de deuda nominados en euro a compradores rusos.El borrador también menciona el veto a la exportación de tecnología, partes y servicios aeronáuticos y aeroespaciales, así como de equipos de renovación de refinerías de petróleo. La prohibición afectaría igualmente bienes de doble uso, civil y militar.También propone ampliar los criterios para inclusión de personas en las listas de sancionados para añadir a ella los miembros de la Duma Estatal rusa que aún no fueron afectados, miembros del Consejo Nacional de Seguridad de Rusia, y ciudadanos de Bielorrusia que facilitaron las operaciones contra Ucrania. - Sanciones "a la altura" - Durante la jornada el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, había advertido que con el enorme paquete de sanciones en estudio -el mayor lanzado por el bloque - Rusia corría el riesgo de un "aislamiento sin precedentes".A la salida de la cumbre, el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, saludó que los líderes de la UE hayan decidido adoptar un paquete de sanciones "a la altura de las circunstancias tan dramáticas"."Hemos aprobado un paquete de sanciones masivas con el que, junto con el G7 y junto con economías, vamos a infligir un daño económico muy importante al gobierno" de Vladimir Putin, señaló."Precisamos sanciones que duelan", había dicho el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, al llegar a la sede de reuniones, en una expresión que con numerosas variantes fue repetida por varias fuentes.En una conferencia de prensa al fin de la cumbre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que era importante condenar la ofensiva rusa y aplicar sanciones, pero señaló que era su responsabilidad "dejar abierto el camino" a un eventual diálogo con Putin, cuando "se cumplan las condiciones". - Carta para más adelante - Sin embargo, al definir las sanciones los países de la UE optaron por no excluir ahora al sistema financiero ruso del sistema interbancario SWIFT, como lo había solicitado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.Un diplomático europeo confió a AFP que "varios países" se opusieron a adoptar ahora esa medida, ya que preferían mantener esa carta para más adelante.El jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, dijo al llegar a la sede de reuniones que "es muy importante que decidamos sobre las medidas que se han preparado en las últimas semanas y que guardemos todo lo demás para una situación en la que sería necesario hacer otras cosas".En tanto, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que la eventual exclusión de Rusia del sistema SWIFT debería ser coordinada estrechamente con otros países occidentales, en particular con Estados Unidos y el Reino Unido.Zelenski se conectó a la cumbre de la UE mediante videoconferencia, y de acuerdo con Bettel, expresó "no saber si tendría otra oportunidad de hablar con nosotros".