Las tropas rusas estrechan el cerco a Kiev mientras continúan las condenas

Redacción Internacional, 25 feb Las tropas rusas siguen su avance por territorio ucraniano, por segundo día consecutivo, en el que están estrechando el cerco a la capital del país, Kiev, mientras actúan las defensas antiaéreas, continúan las protestas y condenas contra la guerra y se multiplican las sanciones de la comunidad contra Rusia. - Posible entrada de las tropas rusas en Kiev La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, advirtió hoy de la posibilidad de que soldados rusos entren hoy mismo en áreas a las afueras de Kiev. "Es posible la ocupación del enemigo en Vorsel y los pueblos aldeaños", escribió en su página oficial de Facebook. Vorzel es un pueblo en la región de Ucrania, a unos 35 kilómetros de la capital, donde esta madrugada se oían potentes explosiones, que el asesor del Ministerio del Interior, Anton Gerashchenko atribuyó al fuego de las baterías antiáereas que defienden la ciudad. La defensa antiaérea de Kiev derribó un aparato ruso, que cayó junto a un edificio de viviendas de la ciudad, según Malyar. - Ucrania neutraliza vehículos militares robados por Rusia El Ejército de Tierra de Ucrania informó hoy que ha neutralizado vehículos de las Fuerzas Armadas del país de los que el Ejército ruso se apoderó y con los que se trasladaron a gran velocidad al centro de Kiev. "La columna está neutralizada", escribió el Ejército de Tierra en su Facebook, al igual que la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar. "El Ejército ruso se apoderó de dos vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se vistió con el uniforme del Ejército ucraniano y se trasladó a gran velocidad al centro de Kiev desde Obolon", en Kiev, a los que "les siguieron una columna de camiones militares rusos", dijeron. - Francia teme por la seguridad de Zelenski El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró este viernes que la seguridad personal del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, está "en cuestión" y ofreció la ayuda de su país "si fuera necesario". Sus declaraciones se producen después de que el propio Zelenski admitiera que él es el "objetivo número 1" del ejército ruso. "Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania", recalcó. "Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir al jefe de Estado", según el presidente, quien desmintió las informaciones que aseguraban que había abandonado el país. - Ucrania dice que frustró los planes del primer día de invasión El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que los defensores de país han frustrado los planes operativos de la invasión rusa en el primer día, en una alocución televisiva a la nación, en la que además recalcó que las sanciones impuestas contra Rusia la víspera son "insuficientes". "Nuestros muchachos y muchachas, todos los defensores de Ucrania no le permitieron al enemigo llevar a cabo el plan operativo de la invasión en el primer día", dijo el jefe del Estado, que resaltó que en la mayoría de las direcciones ha sido frenado el avance de las tropas rusas. Denunció, no obstante, que Rusia sigue atacando hoy con misiles las ciudades de Ucrania. "Dicen que las infraestructuras civiles no son objetivo: ¡mentira!", enfatizó el mandatario ucraniano. - 137 ucranianos muertos en el primer día de invasión, según Zelenski "Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos", dijo el mandatario en una alocución a la nación. "Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho", dijo. "El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado", recalcó. - Cumbre de la OTAN para evaluar la situación La OTAN celebrará esta tarde una cumbre virtual para evaluar la "invasión deliberada, a sangre fría y largamente planeada" de Ucrania, como la definió el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, este jueves en rueda de prensa. Los líderes de la organización abordarán la crisis por videoconferencia, junto a los mandatarios de Finlandia y Suecia, así como los presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea. Stoltenberg recordó que la Alianza ya ha ido fortaleciendo su defensa colectiva mientras Rusia continuaba acumulando tropas alrededor de Ucrania. De hecho, en las últimas semanas, los aliados han desplegado miles de tropas más en la zona este de la Alianza y hay más de 100 cazas en "alerta máxima" para proteger el espacio aéreo y más de 120 barcos aliados desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo. Tras subrayar que "no hay espacio para errores de cálculo", el secretario general de la OTAN aventuró que, "como Rusia sabe que un ataque a uno provocaría un ataque a todos, no atacará, porque somos la Alianza más fuerte". - Washington "convencido" de que Rusia pretende derrocar al gobierno de Ucrania El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró "convencido" de que Rusia pretende derrocar al Gobierno de Kiev y no descartó que Moscú pueda tratar de ir más allá en su intento por recuperar influencia en los países vecinos. "Estoy convencido de que va a tratar de hacer eso", dijo Blinken al ser preguntado durante una entrevista con el canal ABC si creía que Rusia buscará hacer caer el Ejecutivo ucraniano con su invasión. - El Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy una resolución contra Rusia Según el borrador del texto obtenido por EFE, será una resolución que contiene unos términos muy duros contra la acción de la Federación Rusa. No obstante, el texto, que este jueves circuló entre los miembros del Consejo y sus aliados, no saldrá adelante porque Rusia, que dispone de derecho a veto, bloqueará la resolución, preparada por Estados Unidos. - Más sanciones Los jefes de Estado y de Gobierno de Estado de la UE acordaron este jueves una batería de sanciones para golpear a la economía, la energía y el comercio rusos, si bien optaron por no desplegar todas las opciones aún y ya exploran el alcance de futuras medidas y los requisitos para su activación. También el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció sanciones contra cinco grandes entidades financieras rusas, entre ellas los dos mayores bancos del país, así como a oligarcas cercanos al Kremlin, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. "Esto significa que todos sus activos en EE.UU. serán congelados (...) Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse", remarcó Biden durante un discurso desde la Casa Blanca. Japón ha impuesto controles sobre las exportaciones de semiconductores y otros productos que puedan emplearse con fines militares y la congelación de fondos de entidades financieras rusas. Y Nueva Zelanda ha suspendido de forma indefinida las consultas bilaterales ministeriales y ha anunciado que impondrá prohibiciones de viajes a un número aún no determinado de funcionarios rusos y a otras personas vinculadas a la invasión de Ucrania, y prohibirá las exportaciones de suministros a las fuerzas militares y de seguridad de ese país.